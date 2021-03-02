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توك شو

بسبب قانون الأحوال الشخصية .. مشادة حامية على الهواء بين ضيوف أحمد موسى| شاهد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:20 م
مشادة حامية على الهواء
مشادة حامية على الهواء بين ضيوف أحمد موسى
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قسم التوك شو
وقعت مشادة كلامية حامية بين ضيوف أحمد موسى  على الهواء وهم المحامي عصام حجاج والمحامية ولاء عدلي المتخصصة في شئون الأحوال الشخصية، خلال مناقشتهم حول مشروع قانون الأحوال الشخصية.

انفعل المحامي بالنقض عصام حجاج، بسبب قانون الأحوال الشخصية، مضيفا ن القانون لا ينصف الرجل ولكن يقف مع المرأة، وهذا قانون السبوبة، مضيفا أن الزوج قد يلجئ الي زواج من أمراه أخرى بسبب مرض زوجته الاولي حرصا عدم جرح مشاعرها او قدرة جنسية عالية وهذا حقه الشرعي، وهل من الشريعة أن الزوج يسجن.

وقال «حجاج»: «قانون الأحوال الشخصية كله ضرب للرجل مافيهوش شتيمة»، مشيرا إلى أن 37 مادة من قانون الأحوال الشخصية بها عوار دستور، مردفا ده قانون «سمك لبن تمر هندي».

وعلقت المحامية ولاء عدلي المتخصصة في شئون الأحوال الشخصية: «لا يوجد حد أدنى او إثبات عدم الانفاق في القانون، موضحة أن هناك أزمة تحدث دائما بسبب زواج الرجل بدون علم الزوجة لإخفاء البيانات عن زوجته وتفاجئ بزوجة وأبناء من أمراه أخرى عقب وفاته والاخوات لم يعرفوا بعض».

وأضافت «عدلي»: «إزاي القانون ينصف المرأة ومنحاز لها وهي مش عارفة تثبت الخيانة الزوجية وهي شايفه زوجها مع عشيقته في بيت او فندق ومش عارفة تثبت وهذا لا يعاق عليه القانون لان القانون هنا لابد أن الزوجة لابد أن تثبت زوجها في وضع الزنا في مسكن الزوجية وبالتالي عقوبة الزواج بأخرى أكبر من الزنا».
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