عفاف شعيب تكشف رد فعل مخرج «الشهد والدموع» عن مشَاهِدها مع يوسف شعبان.. فيديو

قالت الفنانة عفاف شعيب، إن الفنان الراحل يوسف شعبان ، كان فناناً عظيماً، مؤكدة أن الفن فقد واحداً من قاماته ، حيث إنها عندما شاركته في مسلسل "الشهد والدموع" كان واحداً من الأعمال العظيمة.





وأضافت "شعيب" ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر عبر فضائية سي بي سي، أن مخرج مسلسل الشهد والدموع كان يصف المشاهد التي تجمعني بالفنان يوسف شعبان بـ " المباراة الحامية" وكان يضع يده على قلبه.





وتابعت الفنانة عفاف شعيب أن الفنان الراحل يوسف شعبان، هو فنان نموذجي ، كان يؤدي جميع الأدوار بإتقان شديد.





وأشارت "شعيب" إلى أنها خلال عملها بمسلسل رأفت الهجان لم تكن هناك مشاهد لها مع الفنان الراحل يوسف شعبان على الرغم من قوة الشخصية التي أداها خلال المسلسل.