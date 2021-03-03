لقاء الخميسي : عبد المنصف له فضل كبير عليا.. ولو طلب روحي مش هبخل عليه

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إنها تفتخر بزوجها محمد عبد المنصف ، معقبة : " إحنا في البيت مش بنشوفه، بيصحى يفطر وينزل التمرين ، ويرجع بليل ، بيكونوا الأولاد ناموا ، ففكرة عدم وجوده في حياتنا ، تحتاج إن الواحد لازم يبقى صبور ، لأنه بيجري ورا حاجة بيحبها " .

وأضافت " لقاء الخميسي " في مداخلة هاتفية عبر " زووم " مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، قائلة : " منصف ميعرفش تفاصيل كتيرة عن أولاده وعن المدارس ، عشان دماغه في الكورة ، وأنا وأولاده مش بنحب نشوش عليه حياته " .

وتابعت الفنانة : " فيه أوقات كتيرة من عمري راحت ، ومُنصف مش جمبي ، وكبرنا وفيه حاجات كتيرة هو محضرهاش ، زي ولادة ابنه ، بسبب الماتشات والمعسكرات " .

وأكملت : " زوجي بيحب شغله جدًا ، فأنا كزوجته لازم أحاول تأهيله على الأقل من ناحية المستوى النفسي ، وإنه يكون دائما مرتاح ".

وعقبت على منتقدي زوجها ، وما يجده من تنمر، قائلة : " زوجي مهذب جداً ، ومش بيرد على حد ، بس أنا في ضهره ، وأنا مبقدرش أسكت " .

وأوضحت " الخميسي " ، أن ما نشرته على موقع "تويتر " الخاص بها ، هو دفاعًا عن زوجها ، ووجهت رسالة للجمهور: "مهما وقعت هتقف والدنيا بتعدي ، أنا زوجي هو اللي علمني كدا " ، مؤكدة أن زوجها له فضل عليها كبير ، قائلة : " لو طلب مني روحي مش هبخل عليه " .