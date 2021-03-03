ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لقاء الخميسي : عبد المنصف له فضل كبير عليا.. ولو طلب روحي مش هبخل عليه

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:25 ص
الفنانة لقاء الخميسي
الفنانة لقاء الخميسي وزوجها عبد المُنصف
Advertisements
ندى رأفت

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إنها تفتخر بزوجها محمد عبد المنصف ، معقبة : " إحنا في البيت مش بنشوفه، بيصحى يفطر وينزل التمرين ، ويرجع بليل ، بيكونوا الأولاد ناموا ، ففكرة عدم وجوده في حياتنا ، تحتاج إن الواحد لازم يبقى صبور ، لأنه بيجري ورا حاجة بيحبها " .

وأضافت " لقاء الخميسي " في مداخلة هاتفية عبر " زووم " مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، قائلة : " منصف ميعرفش تفاصيل كتيرة عن أولاده وعن المدارس ، عشان دماغه في الكورة ، وأنا وأولاده مش بنحب نشوش عليه حياته " .

وتابعت الفنانة : " فيه أوقات كتيرة من عمري راحت ، ومُنصف مش جمبي ، وكبرنا وفيه حاجات كتيرة هو محضرهاش ، زي ولادة ابنه ، بسبب الماتشات والمعسكرات " .

وأكملت : " زوجي بيحب شغله جدًا ، فأنا كزوجته لازم أحاول تأهيله على الأقل من ناحية المستوى النفسي ، وإنه يكون دائما مرتاح ".

وعقبت على منتقدي زوجها ، وما يجده من تنمر، قائلة : " زوجي مهذب جداً ، ومش بيرد على حد ، بس أنا في ضهره ، وأنا مبقدرش أسكت " .

وأوضحت " الخميسي " ، أن ما نشرته على موقع "تويتر " الخاص بها ، هو دفاعًا عن زوجها ، ووجهت رسالة للجمهور: "مهما وقعت هتقف والدنيا بتعدي ، أنا زوجي هو اللي علمني كدا " ، مؤكدة أن زوجها له فضل عليها كبير ، قائلة : " لو طلب مني روحي مش هبخل عليه " .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

منتظرينك ترجعي أحسن من الأول.. مصطفى درويش يدعم حورية فرغلي.. شاهد

مش محتاجة حاجة.. زوجة الشهيد ياسر عصر: الرئيس السيسي والداخلية ما سابونيش من يوم استشهاده

اللى ميعرفش يقول عدس.. اعرف أصل المثل

جوزي بيغير وبينكد عليا.. عبير صبري: بخاف من الحسد.. وأرفض تصوير هدايا زوجي ..فيديو

لازم الست تعتمد على نفسها.. هالة صدقي: أول مرة أخرج كان عندى 15 سنة مع أخويا

الراجل مش المستخبي ورا جهاز.. لقاء الخميسي تهاجم منتقدي عبد المنصف

ترشيحاتنا

من داخل السيارة .. ياسمين صبري بإطلالة تخطف القلوب .. صور

من بينها ميراج.. جيش عربي يعرض طائراته الحربية للبيع

صادم.. شاهد ما حدث لامرأة بعد 9 سنوات من تناول المشروبات الغازية بشكل يومي .. صور

هاني حتحوت يكشف كواليس تحويل شيكابالا للتحقيق وبلاغ للنائب العام.. فيديو

عاجل.. إصابة مستشار وزيرة الصحة بفيروس كورونا

أسطورة ليفربول عن التعاقد مع مبابي أو هالاند : لدينا صلاح

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد دخول زوج الملكة في حالة صحية خطيرة.. هاري وميجان في مأزق .. فيديو

إحياء اسم جزيرة آيلاندر بإصدار خاص من جيب رانجلر ورينيجيد

صادم.. شاهد ما حدث لامرأة بعد 9 سنوات من تناول المشروبات الغازية بشكل يومي .. صور