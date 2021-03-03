ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

عرض لا يفوتك.. اشتري آيفون 8 بـ 3000 جنيه فقط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:58 ص
عرض لا يفوتك.. اشتر
عرض لا يفوتك.. اشتر آيفون 8 بـ 3000 جنيه فقط
Advertisements
قسم التكنولوجيا
حقق هاتف آيفون الذكي الأكثر شهرة عالميًا سمعة طيبة منذ طرحته علامة آبل الأمريكية، لما يقدمه من أداء مميز مع تصميم مبهر، و يعيبه فقط سعره المرتفع كعادة منتجات آبل، و من بين إصداراته المميزة آيفون 8، حيث تستطيع اقتناء نسخة منه بأقل سعر ممكن.

وبحسب "تك رانش" التقنى،  طرح موقع إيباى نسخة مجددة من آيفون 8 باللون الرمادي سعة 64 جيجابايت، بسعر 188 دولارًا فقط، ما يعادل 3000 جينه،  أضف إلى ذلك أن iPhone8 متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

جدير بالذكر أن هاتف iphone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

يأتى هاتف iPhone 8 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير، مع كاميرا اساسية بدقة 12 ميجابيكسل، و أخري أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.

ويمكنك الحصول عليه عبر هذا الرابط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اشتري آيفون 7 بلس بـ 4000 جنيه فقط

عرض رأس السنة.. اشتري آيفون 8 بـ 3600 جنيه

عرض لا يفوتك.. اشترِ آيفون 7 بـ 2350 جنيها فقط

اشتر آيفون 7 بـ 2100 جنيه.. عروض الجمعة

اشتري آيفون 7 نسخة 128 جيجابايت بـ 2350 جنيهًا.. عرض اليوم

اشتر آيفون X نسخة 256 جيجابايت بـ 3800 جنيه.. عرض الجمعة

ترشيحاتنا

قرار سعودي عاجل بشأن السودان

أحمد حلاوة يكشف تفاصيل دخوله الفن ومشاركة الزعيم في جميع مسلسلاته

متى أتحدث مع ابني عن أمور الزواج؟.. دار الإفتاء تكشف السن المناسبة.. فيديو

إصابة مصور بالذعر بعد رؤية مخلوق غريب يركض نحوه في الكاميرا .. فيديو

المحمودي يحذر الزمالك من الترجي المخيف ويكشف ثغرة لدى الفريق التونسي

تحرك عاجل من السلطات السعودية بشأن موظف و3 ضباط في الديوان الملكي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب إدمان الخيول.. موظفة تسرق أكثر من 37 مليون جنيه من شركتها.. صور

جنرال موتورز تستدعي تاهو ويوكون لاستبدال خزانات الوقود

فاكرينه بقرة.. حصان يتعرض لمعاملات قاسية بسبب مرض نادر .. صور