عرض لا يفوتك.. اشتري آيفون 8 بـ 3000 جنيه فقط

وبحسب "تك رانش" التقنى، طرح موقع إيباى نسخة مجددة من آيفون 8 باللون الرمادي

جدير بالذكر أن هاتف iphone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.

يأتى هاتف iPhone 8 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير،

مع كاميرا اساسية بدقة 12 ميجابيكسل، و أخري أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.