عرض لا يفوتك.. اشتري آيفون 8 بـ 3000 جنيه فقط
الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:58 ص
عرض لا يفوتك.. اشتر آيفون 8 بـ 3000 جنيه فقط
حقق هاتف آيفون الذكي الأكثر شهرة عالميًا سمعة طيبة منذ طرحته علامة آبل الأمريكية، لما يقدمه من أداء مميز مع تصميم مبهر، و يعيبه فقط سعره المرتفع كعادة منتجات آبل، و من بين إصداراته المميزة آيفون 8، حيث تستطيع اقتناء نسخة منه بأقل سعر ممكن. وبحسب "تك رانش" التقنى، طرح موقع إيباى نسخة مجددة من آيفون 8 باللون الرمادي
سعة 64 جيجابايت، بسعر 188 دولارًا فقط، ما يعادل 3000 جينه، أضف إلى ذلك أن iPhone8
متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.
جدير بالذكر أن هاتف iphone 8 قد تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي.
يأتى هاتف iPhone 8 بشاشة قياس 4.7 بوصة، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت، و ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، وبطارية سعة 1821 ميللى أمبير، مع كاميرا اساسية بدقة 12 ميجابيكسل، و أخري أمامية بدقة 7 ميجابيكسل.
ويمكنك الحصول عليه عبر هذا الرابط.