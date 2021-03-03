نشرة أخبار العالم | واشنطن تحذر إثيوبيا من الانتهاكات في تيجراي.. والسعودية توجه تهماً بالفساد لضباط بالحرس الملكي

شهدت الساحة الدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الدولي، تابعها موقع "صدى البلد" على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:





أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة"، الثلاثاء، أنها تباشر عددا من القضايا الجنائية إحداها تتعلق بـ 3 ضباط من الحرس الملكي.





قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، إن الولايات المتحدة على اتصال بسلطات البث الإثيوبية ومسؤولين حكوميين آخرين بشأن احتجاز صحفيين، وذلك للتعبير لهم عن قلق واشنطن والحصول على تفسير.





استدعت وزارة الخارجية الألمانية، السفيرة المغربية في برلين، زهور العلوي، بعد قرار المغرب تعليق كل أشكال التواصل مع السفارة الألمانية في الرباط وهيئات ومنظمات التعاون التابعة لها.





خرج الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، عن صمته، بعد الحكم الصادر ضده في قضايا فساد واستغلال نفوذ، حيث أدانته محكمة فرنسية وقضت بسجنه 3 سنوات بينها 2 مع وقف التنفيذ.





أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، أن السلطات الصحية في البلاد أصدرت قرارًا باستثناء 5 فئات من الحجر الفندقي المفروض على القادمين.





اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نيابة عن بلاده، بأن المناضل الجزائري علي بومنجل، لم ينتحر، بل تم "تعذيبه واغتياله" على يد الجيش الفرنسي.





فرضت وزارة التجارة الأمريكية رسومًا لمكافحة الإغراق على واردات لفائف الألومنيوم من 16 دولة.





ألغى الرئيس الأمريكي جو بايدن، ترشيح نيرا تاتدن، لمنصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، بعد تعثر المصادقة على ترشيحها من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي.





لقي نحو 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 12 آخرين في حادث تصادم بين مركبة وحافلة كبيرة لنقل الحصى في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.





أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة سيكون لديها ما يكفي من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكل المواطنين البالغين بنهاية مايو المقبل.



