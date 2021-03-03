ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مصرع وإصابة 25 شخصاً في حادث تصادم مروع جنوب كاليفورنيا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:24 ص
مقتل 13 في حادث تصادم
مقتل 13 في حادث تصادم مروع جنوب كاليفورنيا
Advertisements
قسم الخارجي
لقي نحو 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 12 آخرين في حادث تصادم بين مركبة وحافلة كبيرة لنقل الحصى في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اصطدمت شاحنة تقل 28 شخصا في مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا، بحافلة كبيرة لنقل الحصى، ما أسفر عن خسائر بشرية.

ويعتقد أن الضحايا من المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين، حيث كانوا على متن حافلة غير مخصصة لهذا العدد الكبير من الناس، بحسب رئيس دورية الطرق السريعة في كاليفورنيا عمر واتسون.

وقال واتسون خلال مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، إن الوضع "مؤسف للغاية"، مشيرا إلى إصابة العشرات خلال الحادث.

وتتراوح أعمار الضحايا بين 20 عاما و55 عاما، حسبما قال مسؤولون للصحيفة، فيما نقل المصابون إلى المستشفى للعلاج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

قطار يصطدم بسيارة ملاكي دون خسائر بشرية فى ملوي جنوب المنيا

شاهد.. حادث مروع في تكساس باصطدام 130 سيارة

أشبه بعربيات التصادم.. شاهد اصطدام 30 سيارة ببعضها على طريق سريع| صور

ترشيحاتنا

رمضان صبحي .. أمير توفيق يكشف لأول مرة كواليس جملة "قدامك ساعة وترد علينا"

بسبب الزمالك .. مدحت شلبي يوجه رسالة لـ مصطفى محمد

السعودية تدعو مجلس الأمن للاستمرار في تحمل مسئوليته تجاه ميليشيا الحوثي

أخبار توك شو .. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب ضرب مراسل .. وأغلى علاج في العالم يجدد الأمل في حالة مؤمن زكريا

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور

طلع زملكاوي .. رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل جديدة عن سؤال وفاة أشرف بن شرقي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنرال موتورز تستدعي تاهو ويوكون لاستبدال خزانات الوقود

فاكرينه بقرة.. حصان يتعرض لمعاملات قاسية بسبب مرض نادر .. صور

بعد دخول زوج الملكة في حالة صحية خطيرة.. هاري وميجان في مأزق .. فيديو