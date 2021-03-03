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فن

ربنا يصبرك.. مي سليم تنعى والدة رضوى الشربيني

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:49 ص
صدى البلد
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ندى فكري

نعت الفنانة مي سليم والدة الإعلامية رضوى الشربيني، التي رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء مُتأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.


وكتبت مي سليم عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام": " البقاء لله ربنا يصبرك "


وأعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، خبر وفاة والدتها، مساء أمس الثلاثاء، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وكتبت الإعلامية رضوى الشربيني،: "يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي".


وأضافت: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بقضائك يارب أمي ماتت ادعوا لها يارب يرحمك يا أمي وأم ولادي ويصبرنا على فراقك".


وكشفت الإعلامية رضوى الشربيني، موعد صلاة الجنازة على والدتها، حيث كتبت: "ماتت من كنت أكرم من أجلها...أمي في ذمة الله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. برجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد السيدة نفسية".

ربنا يصبرك.. مي سليم تنعى والدة رضوى الشربيني
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