صدمة وإحباط.. شاب يتقدم لخطبة حبيبته في حفل زفاف صديقه ورد الفعل مفاجأة

تعرض شاب عشريني لصدمة وإحباط من قبل رواد التواصل الاجتماعي بعد أن تقدم لخطبة حبيبته خلال حفل زفاف صديقه المقرب الذي قرر أن يعبر عن حبه لحبيبته، ويطلبها للزواج ويستغل تلك الفرصة.











وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ألكسندر البالغ من العمر 26 عاما، قرر التقدم لخطبة حبيبته التي لطالما حاول أن يلفت نظرها إليه ويعبر لها عن حبه بأكثر طريقه واتفق مع صديقه أن يستغل حفل زفافه ليقدم لها خاتم تعبيرا عن رغبته في الزواج منها.





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عقب انتهاء فقرات الزفاف وقبل انتهاء الحفل، قامت العروس بالعد التنازلي لإلقاء باقة الورد الخاصة بها ومن ستقع بيدها الباقة تعتبرها إشارة إلى أنها ستكون العروس القادمة، فقامت بإعطاء الباقة الخاصة بها لحبيبة صديق زوجها، وفاجأ الشاب الجميع بطلب الفتاة للزواج.











تعرض ألكسندر للنقد اللاذع من خلال رواد التواصل الاجتماعي عقب نشر أحد اصدقاء العريس مقطع فيديو له وهو يجثو على ركبتيه ويقدم لها خاتم الزفاف، لاستغلاله يوم صديقه في التعبير عن حبه وخطف الأضواء من العريس والعروس.









جدير بالذكر أن هناك تعليقات أخرى على الفيديو كانت إيجابية ومشجعة للغاية، وكانوا يرون أن الشاب قام بشيء جميل سيظل كل منهما يتذكره طيلة حياتهما بعد الزواج، وأنه لم يسرق الضوء من العريس والعروس بل كانت لفتة لطيفة من الشاب للتعبير عن حبه.



