محافظ بورسعيد يفتتح شارع البدرى فرغلي بحي الشرق

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء شارع الراحل المناضل البدرى فرغلى بحى الشرق ، شارع (المشرق) سابقا ، وذلك بحضور أبناء وأحفاد البدرى فرغلى ووسط حضور المواطنين وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.





وأهدى محافظ بورسعيد درع المحافظة لابن البدرى فرغلى تقديرا لجهود والده وحرصه على خدمة أبناء وطنه .

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