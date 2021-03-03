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محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح شارع البدرى فرغلي بحي الشرق

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم الأربعاء شارع الراحل المناضل البدرى فرغلى بحى الشرق ، شارع (المشرق) سابقا ،  وذلك بحضور أبناء وأحفاد البدرى فرغلى ووسط حضور المواطنين وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأهدى محافظ بورسعيد درع المحافظة لابن البدرى فرغلى تقديرا لجهود والده وحرصه على خدمة أبناء وطنه .
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 واكد اللواء عادل الغضبان أن الراحل البدرى فرغلى كان من القامات والرموز المشرفة لمحافظة بورسعيد والذي أثرى الحياة السياسية والنيابية وكان دائما فى خدمة العمال وأصحاب المعاشات طوال سنوات عضويته بمجلس النواب ، لافتا أننا نفخر بان البدرى فرغلى من أبناء محافظة بورسعيد و سنظل نذكر أعمال ونضاله دائما .
محافظ بورسعيد يفتتح شارع البدرى فرغلي بحي الشرق
محافظ بورسعيد يفتتح شارع البدرى فرغلي بحي الشرق
محافظ بورسعيد يفتتح شارع البدرى فرغلي بحي الشرق
محافظ بورسعيد يفتتح شارع البدرى فرغلي بحي الشرق
محافظ بورسعيد يفتتح شارع البدرى فرغلي بحي الشرق
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