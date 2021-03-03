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فن

مريهان حسين تضع نفسها في مقارنة مع كيم كاردشيان ... شاهد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:55 م
صدى البلد
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ندى فكري
نشرت الفنانة مريهان حسين فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت مريهان حسين في الفيديو و هي تقارن بينها وبين كيم كاردشيان في الإطلالات.

وجاءت التعليقات كالتالي :
-انتي طبعاا
-مفيش مقارنة
- بصراحه انتي طبيعيه اكتر


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الجدير بالذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين هو مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

مريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم (عمر وسلمى 2)، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).
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