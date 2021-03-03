محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف في القرى والمدن.. صور

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة عدد منها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية





أشرف المهندس هاني يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدي غازي، علي أعمال الرصف بطريق منشة الشرقية، وتم وضع طبقة السن تمهيدًا لأعمال الرصف، وذلك ضمن خطة هيئة الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات.





وتابع أشرف جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، على اعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق ابو سكين - كوم الحجر، بطول 5 كم وبعرض 6 متر، وتم رصف 500 متر من قرية ابو سكين اتجاه كوم الحجر.





كما تابع أعمال رصف طريق عزبة حميدة التابعة للمدينة، مشددًا بالالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية لأعمال الرصف، وذلك ضمن خطة هيئة الطرق لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق لتيسير حركة المرور للمارة والسيارات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





كما أشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على استكمال أعمال رصف طريق صبري القاضي، وذلك بالتوازي مع أعمال التطوير بمحور سعد زغلول بغرب كفرالشيخ.





ووجه محافظ كفرالشيخ، الإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، مؤكدًا على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، ومراعاة المقاييس الفنية المطلوبة.





وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة.