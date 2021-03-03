وزير خارجية البحرين يستقبل السفير الهندي

استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بمقر الوزارة اليوم، السيد بيوش شريفاستاف، سفير جمهورية الهند لدى مملكة البحرين، بحضور السفير منى عباس رضي، مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية بالوزارة.



