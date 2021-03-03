ماذا لو .. معرض فني لأحمد عسقلاني في جاليري ديمي بالزمالك

يقول الفنان محمد دمراوي، مدير الجاليري، إنه "تتسم أعمال الفنان المتميز أحمد عسقلاني بأسلوبه الواقعي التأملي وقدرته على الحبكة الفنية في إطار السهل الممتنع الذي يُشعرك بسيطرته على الخامة لإعادة صياغتها منصهرة مع الفكرة وتعظيم جمالياتها فيما تتمتع به من براءة وسلاسة في هذا المزج بين التذوق والحس الشخصي وبين البعد الثقافي أو التاريخي .. ماذا لو .. عرض جديد للفنان أحمد عسقلاني يستمر من خلاله في إدهاشنا برؤاه وعالمه الخاص، تشعر معه بعظمة الفكرة وقدرة الفنان على إعادة صياغة أعمال فنية مرسومة إلى شكلها المجسم والمنحوت بعبقرية .. حيث يأخذنا إلى عالم ليوناردو دافنشي الرائع وتستطيع أن تلمس بيديك الموناليزا وتحمل شعلة تمثال الحرية وتتجاذب أطراف الحديث مع المفكر رودان وتعيش وتقاوم الرياح مع المثال محمود مختار وتبحر معه في خيال سيلفادور دالي."