إصابة ضابط شرطة و2 أمناء في انقلاب سيارة بالبحيرة

أُصيب ضابط شرطة و2 أمناء، إثر انقلاب سيارة كانوا يستقلونها على الطريق الصحراوي اتجاه مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، أثناء توجههم لضبط المتهمين بسرقة مزرعة مواشي بمركز إدكو بعد تحديدهم من خلال تفريغ كاميرات المراقبة ومعرفة خط سير السيارة المستخدمة في السرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي اتجاه مركز أبو المطامير أسفر عن إصابة ضابط شرطة و2 أمناء بإصابات مختلفة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين انقلاب السيارة أثناء سيرها على الطريق المذكور، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "محمد جمال البنا" معاون مباحث مركز إدكو، مصاب بشرخ في الجمجمة ونزيف في المخ، و"إبراهيم بدر" و"محمود عوض عبد المالك" أمناء شرطة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان قد لقي مواطن مصرعه داخل مزرعة مواشي بمنطقة الإصلاح الزراعى بمركز إدكو بالبحيرة، أثناء مقاومته تشكيل عصابي اقتحم المزرعة لسرقة المواشي.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بالحادث، وكشفت التحريات، أنه أثناء وجود "أحمد. ح. ب" 35 عامًا، داخل مزرعة مواشي بمنطقة الإصلاح الزراعى بمركز إدكو، فوجئ بأفراد تشكيل عصابى يقتحمون المزرعة لسرقة المواشي، وعند محاولته مقاومتهم اعتدوا عليه مما أدى إلى وفاته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى إدكو العام، وأُخطرت النيابة العامة التي كلفت المباحث بضبط المتهمين.

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