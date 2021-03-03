رئيس جامعة القناة يتفقد لجان امتحانات الكلية المصرية الصينية

تفقد الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الاربعاء، سير العملية إلامتحانية داخل لجان الكلية المصرية الصينية يرافقه الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وذلك اثناء مرورهما اليومى على اللجان الامتحانية .





وكان فى استقبالهما الدكتور إبراهيم فارس عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية والدكتور أحمد فؤاد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب هذا وأدى الامتحانات اليوم بالكلية ٣٠٣ طالب وطالبه ١٤١ بالفرقة الأولى، ٨٧ بالفرقة الثانية، ٧٥ بالفرقة الثالثة .

وأوضح زكى أنه تم تجهيز لجان الامتحانات بالكلية لتطابق الإجراءات الإحترازية المتبعة، وذلك من خلال ترك مسافات كافية بين الطلاب وتحديد أماكن الجلوس للطلاب حفاظًا على التباعد الإجتماعى، وكذلك رش وتعقيم اللجان بين فترات الامتحان، والتأكيد على الطلاب بارتداء الكمامة واستخدام المطهرات حفاظًا على سلامتهم .





وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الطالب يقوم بإجراءات التعقييم مرتين عند دخوله من البوابه الرئيسة وداخل الكلية والتى تشمل قياس درجات الحرارة للطلاب وتعقييم اليدين ، كما توجد لجان للعزل فى حالة الإحتياج إلى ذلك.





وأوضح شقيدف أنه تم التأكيد على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد داخل اللجان للإجابة على كافة الاستفسارات، والتأكيد على العيادات الخاصة بالكلية بالتواجد طوال فترات أيام الامتحانات لمواجهة أى طوارئ طبية، بالإضافة إلى التنبيه على الملاحظين بالتعامل بحزم مع حالات الغش فى اللجان والتأكيد على الطلاب بعدم اصطحاب أجهزة التليفون المحمول داخل اللجان أو أى أوراق خاصة بالمادة الممتحنة مع تخصيص أماكن لوضع الحقائق والمتعلقات الشخصية .





وعلى صعيد أخر تفقد الدكتور محمد شقيدف لجان كليتى الآداب والعلوم الإنسانية والتربية.





حيث أشار الدكتور عادل السعدني عميد الآداب والعلوم الإنسانية أن ١٥٤٣ طالب وطالبة يؤدون امتحانات اليوم بالفرقة الثالثة و١٥٦٣ طالب وطالبة بالفرقة الرابعة بالفترة الصباحية.





وبكلية التربية أكد الدكتور مدحت صالح عميد الكلية أن طلاب الفرقة الثالثة والبالغ عددهم ١٢٠١بجميع الشعب يؤدون امتحانات اليوم كما يؤدى ٩٨٦ بالفرقة الرابعة الامتحانات.





جدير بالذكر أن الامتحانات اليوم تتم داخل ١٤ كلية بالجامعة هى كليات التربية الرياضية، المصرية الصينية، المعهد الفنى للتمريض، التربية، التمريض، الآداب والعلوم الإنسانية، الصيدلة، السياحة والفنادق، الالسن، التجارة، الهندسة، الزراعة، العلوم، الطب البيطرى.