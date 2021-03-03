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سامح شكري: مصر عازمة على السير قدما لدعم القضية الفلسطينية للوصول لتسوية عادلة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:09 م
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية المصري
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ندى رأفت

قدم الدكتور سامح شكري، وزير الخارجية المصري، التهنئة لقطر على توليها رئاسة مجلس جامعة الدول العربية الدورة الحالية، متمنيًا للزميل محمد عبد الرحمن كل التوفيق في إدارة المجلس.


وقال سامح شكري، خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إن اجتماع اليوم يأتي في الوقت الذي تتزامن فيه التحديات التي لا يزال يواجها العالم ومنطقتنا العربية، من جائحة كورونا، وما تتركه من آثار عميقة على جميع مناحي الحياة، معقبًا: "أود أن أستفيد من هذه الفرصة، لتقديم الشكر إلى الأطقم الطبية في جميع الدول العربية، والذين يتحملون عبء هذا الوباء في الصفوف الأولى بكل شجاعة".


وأضاف أن الوضع العربي إجمالًا ليس في أفضل حالاته، فالعدو لم يعد قاصرًا على ما يأتي من الخارج ويهدد حدودنا، بل إن العدو أصبح يأتي من بين صفوفنا، في صورة أفكار شاذة ومتطرفة، حيث وجدت من يغذيها إلى أن أصبحت المعارك تدور داخل شوارعنا وبيوتنا وعلى الحدود.


وتابع: "لعل هذه الظروف المستجدة تدعو لتكاتف الدول وتلاحمها لمواجهة هذه المصاعب والمخاطر، وقد أصبحت منطقتنا مسرحا لصراعات لا تنتهي، ولا سبيل لمواجهتها إلا بنص الصف العربي".

 

وأشار إلى أن المشاركة الرفيعة في اجتماع اليوم، هي دليل على إدراك الدول العربية بشكل واضح على حجم التحديات وخطورتها، من أجل ترسيخ الروابط التي تجمعنا، مؤكدًا أن مصر عازمة على السير قدما لدعم القضية الفلسطينية حتى الوصول لتسوية عادلة.

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