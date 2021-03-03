الكشف على 1228 مريضا خلال قافلة طبية بغرب النوبارية

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، على أهمية تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع.





وفي نفس السياق قامت مديرية الصحة بالبحيرة بتنفيذ قافلة طبية متعددة التخصصات بقرية بلال بن رباح غرب النوبارية يومي 1/2 مارس الجارى.





وأوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة تشمل تخصصات طبية متنوعة ( الباطنة، الأطفال ، الجلدية، الجراحة، عظام، تنظيم الأسرة، النساء والتوليد، مسالك بولية)، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية اللازمة والأشعة وتقديم العلاج للحالات بالمجان مع عمل ندوات توعوية وتثقيفية لأهالى القرية .





أضاف وكيل الوزارة، أن تمكنت القافلة على مدار اليومين من الكشف وصرف علاج بالمجان على حوالي 1228مواطنا من أهالي القرية، تنوعت ما بين 301 حالة باطنة، و 171 حالة جراحة عامة ، و 110 نساء وتوليد ، و 350 حالة أطفال، 96 حالة مسالك بولية، و 160 حالة جلدية، و 40 حالة تنظيم الأسرة مع صرف الأدوية اللازمة بالمجان.



















