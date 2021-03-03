شاهد.. وزير القوى العاملة الأسبق وبطل فيلم الممر يقدمان العزاء فى شقيق خالد يوسف



وتوافد أهالي قرية تصفا بكفر شكر، والقري المجاورة ورموز الفن، إلى سرادق العزاء أمام منزل الأسرة بالقرية وعبر الأهالي عن حزنهم، حيث أنه كان محبا للخير ويحظي بحب واحترام الجميع.



وأشارت سلوي فكري، ابنة شقيقة الراحل أن خالها كان يتنقل بين القاهرة وفيلته بالقرية بحكم عمله كرجل أعمال، وخلال الفترة الاخيرة كان يقضي وقته بالقرية، إلا أنه أصيب بفيروس كورونا وجرى حجزه بأحد المستشفيات في القاهرة وبعدها نقل إلى مستشفى بالزقازيق وتوفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



ورحل عن عالمنا أمس شقيق المخرج خالد يوسف، الذي أعلن عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مدونا: رحيل شقيقي صلاح.



وأصيب الراحل بفيروس كورونا منذ شهر يناير الماضي ما أدى إلى تدهور حالتة الصحية حيث كتب يوسف حينها منشورا على صفحته بموقع فيس بوك جاء فيه: شقيقي صلاح مازال في العناية المركزة ويحتاج لكل دعواتكم لعل دعوة صادقة منكم تأخذ طريقها لرب كريم دعواتكم لكل مصابي كورونا، وفي التوقيت ذاته كان المخرج خالد يوسف بفيروس كورونا، قبل أن يعلن مؤخرا عن شفائه.

