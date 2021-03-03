ميناء الإسكندرية: إجمالي البضائع المتداولة بلغ 112،346 ألف طن

أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية أن إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة بلغ 112,346 ألف طن وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 770 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 10,518 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة .

وأشار الميناء في بيان اليوم الأربعاء إلى انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية، وبلغ إجمالي عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية 36 سفينة.





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أما بالنسبة لعدد سفن الوصول والمغادرة فقد بلغ 21 سفينة ، كما تم خروج عدد 2 قطار محمل بالبضائع بواقع 47 عربة قطار ومن المتوقع إستمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الميناء، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.