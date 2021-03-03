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سيارات

تعرف على علامات تلف فلتر فتيس السيارة وموعد تغييره

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:07 م
فتيس السيارة
فتيس السيارة
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اشرف عطية
من المعروف أن فتيس السيارة يعتبر من الأجزاء المهمة اللازمة لعملية السير وفي حال تعرضه للمشاكل والأعطال تفقد السيارة القدرة على السير، ومن ضمن الأجزاء المهمة في الفتيس أيضا هو الفلتر لأنة يعتبر من أبرز الأجزاء المهمة والحيوية في فتيس السيارة، سواء كان الفتيس مانيوال أو اوتوماتيك.

يتلخص دور فلتر الفتيس في تصفية وتنظيف الزيت الموجود داخل الفتيس وينقية من الشوائب ورواسب الاحتكاك بين التروس مثل المحرك لأن الفتيس يوجد به العديد من التروس التي تحتك ببعضها بعضا طوال فترة تشغيل السيارة.

تنقية زيت الفتيس هي عملية في غاية الاهمية، وهو ما يساهم في خفض حرارة الفتيس وتشحيم أجزائه وتروسه المختلفة ليعمل بثلاثة وعلى عكس السائع بين السائقين أن فلتر الفتيس لا يتغير فالحقيقة أن فلتر الفتيس له عمر افتراضي محدد مثل جميع أجزاء السيارة المختلفة.

ويجب تغيير فلتر الفتيس بعد انتهاء عمرة الافتراضي الذي يصل إلى 40.000 كيلو ويجب أن تقوم باستبداله بآخر جديد، وعادة ما ينصح باستبدال فلتر القير بعد قطع نحو 40 الف كيلو متر أو مع تغيير زيت الفتيس وبعض السيارات لا يوجد بها فلتر فتيس بل يوجد بها في الاسفل قطعة مغناطيس تجذب الشوائب ورايس الاحتكاك ويجب فكها وتنظيفها كل 40.000 كيلو أيضا ويتم تركيبها مرة أخرى دون تغيير.
علامات تلف فلتر الفتيس:
– ظهور دخـان صادر عن المحرك
– تسريب لزيت الفتيس أسفل السيارة
– صعوبة في تحريك عصا الفتيس
– إضاءة لمبة الأعطال
– صدور صوت ضجيج من ناحية الفتيس في أثناء تحريك عصا الفتيس أو في أثناء السير على الطرقات
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