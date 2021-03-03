ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:50 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع مجلس الوزراء، بمقر المجلس  عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.


ويناقش المجلس آخر مستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر، واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس وعدم انتشاره، والتشديد على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، وتطبيق الغرامات الفورية على المخالف، وكيفية توزيع لقاحات كورونا.


كما يبحث الاجتماع استعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار والسيول وتوفير المعدات اللازمة لموجهة الأمطار، خاصة في المناطق الساحلية.


ويبحث المجلس توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في جميع المحافظات، واستمرار المراقبة على الأسواق لعدم التلاعب بالأسعار.


كما يبحث الاجتماع الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات.


ويبحث أيضا موقف مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصري في جميع محافظات مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرزها مستجدات كورونا.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدة قضايا مهمة

عبر الفيديو كونفرانس.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

لبحث مواجهة الأمطار والسيول.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة عدد من الملفات والقضايا

عبر الفيديو كونفرانس.. مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم

ترشيحاتنا

وزير الرياضة يعلن تفاصيل دفعة جديدة من المبادرة الرئاسية "دراجتك صحتك"

قطر تخصص منحة مالية بقيمة 360 مليون دولار لـ دولة عربية

إعلان غير متوقع للصحة العالمية ..دولة مثيرة للجدل تحصل على لقاحات كورونا

الأهلي يؤجل حسم تمديد عقود معلول وأجايي والسولية لفترة التوقف الدولي نهاية مارس

مصابان بـ"شلل سفلي".. توأم بني مزار المخترع: نحلم بمقابلة الرئيس السيسي .. شاهد

وزير التعليم: إلغاء التشعيب في الثانوية العامة ما زال قيد البحث

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي له.. تعرف على علاقة السمع بأمراض القلب.. وأغرب المعلومات لـ حاسة السمع

تغيير إطارات فورد F-150 خارج التوكيل يلغي ضمانها

بإطلالة رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها على إنستجرام