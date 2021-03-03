فواكه تساعد على الهضم، تعد الفواكه بديل جيد للحلويات من أجل إنقاص الوزن فى رمضان و فقدان الوزن بسهولة بجانب غناها بالعديد من العناصر اللازمة لصحتك .. ونقدم إليك 5 فواكه يجب أن تكون على مائدتك فى رمضان وفقا لمدربة التغذية الصحية هبة أنور..





1. البطيخ .. غنى بالماء الذى يساعد على ترطيب الجسم لساعات وسعراته الحرارية محدودة.

2- التفاح.. غني بالألياف والماء ويعزز الشعور بالشبع وإنقاص الوزن.

3- التوت .. مصدر مهم للألياف التي تساعد على الهضم وتساعد في حرق الدهون.

4-الموز .. غني بإنزيمات تسرع الهضم ويحافظ على مستويات السكر في الدم.

5- الجريب فروت .. مصدر لفيتامين C وغنى بالألياف التي تحسن الهضم.





فواكه مفيدة لعسر الهضم

هناك مشروبات لعلاج عسر الهضم بدون ملينات وهو أمر يمكن تحقيقه بسهولة عن طريق أعشاب من مطبخك تعمل على تحسين الهضم والانتفاخ ويمكن من خلالها علاج هضم الطعام ومشاكل عسر الهضم والانتفاخ بسبب الإفراط فى تناول الأطعمة المصنعة بشكل كبير مما يتسبب فى الحموضة والانتفاخ والإمساك والغثيان.





مشروبات لعلاج عسر الهضم

النعناع والجنزبيل والكمون ،كما يعد الزبادى أسرع دواء لتحسين وعلاج هضم الطعام فهو يحتوي على بكتيريا مفيدة للأمعاء ويجب تضمينه في نظامك الغذائي اليومي.

ومع ذلك ، لا تحتوي كل أنواع الزبادي على هذه البكتيريا.





علاج عسر الهضم والقولون

يمكن عن طريق أستخدام أدوية علاج هضم الطعام والانتفاخ بالاعشاب المساعدة في محاربة مشاكل الهضم وتسريع التخلص من الانتفاخ، وهذه التوابل لها العديد من الفوائد لصحة الجهاز الهضمي. يمكن أن يساعد في علاج دوار الحركة والغثيان والقيء والغازات وفقدان الشهية. ومع ذلك ، يجب أن يكون بكميات معتدلة.





ويعد الاستهلاك المثالي من 2 إلى 3 جرام كل يوم. إذا كان لديك أكثر من ذلك ، فقد يسبب ذلك حرقة في المعدة.





علاجات منزلية لغازات البطن

الاعشاب السابقة يمكن أن تساعد فى علاج هضم الطعام، كما يعتبر البنجر من المشروبات الفعالة فهو مصدرًا جيدًا جدًا للألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم فهو مفيد جدًا في استعادة وظيفة الجهاز الهضمي الصحية وعلاج مشاكل مثل الإمساك.





ويمكن أن يساعد مشروب التفاح في الحفاظ على صحة الأمعاء حيث يعتبر التفاح من المصادر جيدة جدًا لفيتامينات A و C والعناصر الغذائية والمعادن مثل حمض الفوليك والبوتاسيوم والفوسفور. كل هذه تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي وضمان حسن سير الأمعاء.





ويعتبر عصير الموز فعالًا للغاية في علاج مشاكل المعدة وعسر الهضم فهو مفيد في استعادة وظيفة الأمعاء ويمكن أن يساعد في علاج الإسهال. فهي غنية بالإلكتروليتات والبوتاسيوم التي تساعد في استعادة صحة الجهاز الهضمي.





علاج غازات البطن والريح

بعيدا عن أدوية وحبوب تسريع الهضم هناك أنواع أخرى من الفواكه يمكن اللجوء إلى تناولها أبرزها الأفوكادو فهو من أفضل مصادر الألياف في الفاكهة وغني بالألياف إلى جانب الدهون الصحية الأحادية. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يساعد في تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ. وهذا يساعد في الحفاظ على بطانة الغشاء المخاطي في الجهاز الهضمي ، مما يساعد في عمليات الهضم.

كما يعد الكيوى من الفواكه التى يمكن اللجوء إليها بعيدا عن حبوب تسريع الهضم فهو مليء بالمعادن والمواد المغذية التي تعتبر جيدة جدًا لصحة أمعائك، ويحتوي على فيتامينات C و E وحمض اللينولينيك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والأكتينيدين والأحماض الدهنية والبيبسين المفيدة لصحة الجهاز الهضمي.





علاج احتباس الغازات في البطن

العسل والكمون يساعد على تسهيل الهضم وتخفيف مشاكل الجهاز الهضمي. امزج العسل بالماء الفاتر وتناوله كل صباح.

وتعد أفضل وأسهل طريقة علاج هضم الطعام والتخفيف من مشاكل الجهاز الهضمي هي شرب الماء الساخن فقط خذ كوبًا أو كوبين من الماء الساخن على الريق في الصباح أو اشربه طوال اليوم فسوف يهدئ من انزعاج الجهاز الهضمي.





علاج غازات القولون نهائيا

يمكن لبعض الطرق أن تقوم بـ علاج غازات القولون نهائيا، حيث يمكن أن تساعد العديد من العلاجات المنزلية في إطلاق الغازات المحتبسة أو منعها من التراكم ، ومن ابرزها :

1-عدم حبس الغازات :

يمكن أن يتسبب حبس الغازات في الانتفاخ وعدم الراحة والألم؛ حيث انها أسهل طريقة لـ علاج غازات القولون نهائيا، ولتجنب هذه الأعراض ببساطة يجب إخراج الغاز.





2- تمرير البراز :

ويمكن لحركة الأمعاء أن تخفف الغازات وان تساهم في علاج غازات القولون نهائيا، وعادةً ما يؤدي خروج البراز إلى إطلاق أي غاز محاصر في الأمعاء.





3- تناول الطعام ببطء :

ويمكن أن يتسبب تناول الطعام بسرعة كبيرة أو أثناء الحركة في أن يمتص الشخص الهواء وكذلك الطعام ، مما يؤدي إلى الألم الناتج عن الغازات.

يمكن أن يتباطأ الأشخاص الذين يتناولون الطعام بسرعة عن طريق مضغ كل قضمة من الطعام 30 مرة، يساعد تكسير الطعام بهذه الطريقة على علاج غازات القولون نهائيا، ومنع الانتفاخ وعسر الهضم .





4- تجنب مضغ العلكة

عندما يمضغ الشخص العلكة ، فإنه يميل إلى ابتلاع الهواء ، مما يزيد من احتمالية احتباس الرياح وآلام الغازات، تحتوي العلكة الخالية من السكر أيضًا على مُحليات صناعية قد تسبب الانتفاخ والغازات، لذا فإن تجنب مضغ العلكة قد يساهم في علاج غازات القولون نهائيا.





5- عدم الشرب من الزجاجة :

في كثير من الأحيان ، يؤدي الشرب من الزجاجة مباشرة إلى ابتلاع الشخص للهواء، ويمكن أن يكون للشرب مباشرة من الزجاجة نفس التأثير ، اعتمادًا على حجم الزجاجة وشكلها، لتجنب وعلاج غازات القولون نهائيا، من الأفضل الشرب من الكوب.





6- الإقلاع عن التدخين

سواء باستخدام السجائر التقليدية أو الإلكترونية ، يتسبب التدخين في دخول الهواء إلى الجهاز الهضمي. بسبب مجموعة المشكلات الصحية المرتبطة بالتدخين ، بعد الإقلاع عن التدخين أمرًا حكيمًا لأسباب عديدة منها علاج غازات القولون نهائيا .





7- الحد من المشروبات الغازية :

يعتبر الحد المشروبات الغازية احد اهم طرق علاج غازات القولون نهائيا، وذلك لأنها ترسل الكثير من الغازات إلى المعدة. هذا يمكن أن يسبب الانتفاخ والألم.





8- تجنب تناول الأطعمة المسببة للغازات

يمكن لتجنب بعض الأطعمة التي تتسبب في الأنتفاخ والغازات ان يكون فعال في علاج غازات القولون نهائيا ، ومن بين هذه الأطعمة نبات الهليون ، الفاصوليا ،العدس، التفاح ، البروكلي ، الكرنب، الخوخ، البرقوق، القمح، القرنبيط ، منتجات الألبان، الأطعمة المقلية، الثوم والبصل، الأطعمة الغنية بالدهون، الخوخ و عصير القراصيا، الطعام الحار، والأطعمة المعلبة.





9- توجيه الحرارة :

عندما تضرب آلام الغازات، يمكنك وضع زجاجة ماء ساخن أو وسادة تدفئة على المعدة، وهو ما يساهم في علاج غازات القولون نهائيا، والمساعدة على تحريك الغازات عبر الأمعاء. يمكن أن تقلل الحرارة أيضًا من الإحساس بالألم.





10- معالجة مشاكل الجهاز الهضمي :

الأشخاص الذين يعانون من صعوبات معينة في الجهاز الهضمي هم أكثر عرضة لتجربة الغازات المحتبسة. أولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) أو مرض التهاب الأمعاء ، على سبيل المثال ، غالبًا ما يعانون من الانتفاخ وآلام الغازات.





ويمكن أن تؤدي معالجة هذه المشكلات من خلال تغييرات نمط الحياة والأدوية إلى تحسين نوعية الحياة وعلاج غازات القولون نهائيا، لذا يجب على الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز والذين يعانون بشكل متكرر من آلام الغازات اتخاذ خطوات أكبر لتجنب اللاكتوز أو تناول مكملات اللاكتاز.





11- استخدم الفحم المنشط

يعتبر الفحم النشط هو منتج طبيعي يمكن شراؤه من متاجر الأطعمة الصحية أو الصيدليات بدون وصفة طبية. يمكن للأقراص التكميلية التي يتم تناولها قبل وبعد الوجبات أن تمنع الغازات المحتبسة وتساهم في علاج غازات القولون نهائيا.

من الأفضل زيادة تناول الفحم النشط تدريجيًا ان يساعد في علاج غازات القولون نهائيا ويقلل من الأعراض غير المرغوب فيها ، مثل الإمساك والغثيان، وأحد الآثار الجانبية المزعجة الفحم المنشط هو أنه يمكن أن يحول البراز إلى اللون الأسود. هذا اللون غير ضار ويجب أن يزول إذا توقف الشخص عن تناول مكملات الفحم.





12- ممارسة التمارين :

يمكن للتمارين اللطيفة أن ترخي عضلات القناة الهضمية وتعمل على علاج غازات القولون نهائيا، ويمكن أن تكون أوضاع اليوجا مفيدة بشكل خاص بعد الوجبات





13- مكملات البروبيوتيك :

تضيف مكملات البروبيوتيك البكتيريا المفيدة إلى الأمعاء؛ حيث يتم استخدامها في علاج غازات القولون نهائيا والعديد من مشاكل الجهاز الهضمي ، بما في ذلك الإسهال المعدي، وتشير بعض الأبحاث إلى أن سلالات معينة من البروبيوتيك يمكن أن تخفف الانتفاخ والغازات المعوية وآلام البطن وأعراض أخرى لمتلازمة القولون العصبي.





14- التنفس بعمق :

قد لا يعمل التنفس العميق مع الجميع. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الهواء إلى زيادة كمية الغازات في الأمعاء، ومع ذلك ، يجد بعض الأشخاص أن تقنيات التنفس العميق يمكن أن تخفف الألم والانزعاج المرتبطين بالغاز المحتبس وعلاج غازات القولون نهائيا .





سبب كثرة الغازات بدون رائحة

من سبب كثرة الغازات بدون رائحة تناول بعض الأطعمة التي تؤدي إلى الشعور بالإمساك لفترات طويلة، بالإضافة إلى عدم شرب المياه لفترات طويلة.





خضروات تساعد على الهضم

أورد موقع "boldsky" ابرز الطرق الطبيعية التى تساعد على ضعف الهضم....

شرب الماء : يعد شرب الكمية المناسبة من الماء يوميًا هو مفتاح عملية الهضم لديك، ويجب شرب ما لا يقل عن 7 إلى 8 أكواب من الماء يوميًا ، اشرب كوبًا من الماء مع كل وجبة ، مما يساعدك أيضًا في الحفاظ على امتلاءك وتسريع عملية الهضم.

تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف : الخضار والفواكه ضرورية للحفاظ على نظام غذائي صحي وعملية هضم صحية، قم بتضمين الخضروات والفواكه الغنية بالألياف التي يمكنها تسريع عملية الهضم وتعزيز امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم بشكل أفضل .





أشياء تساعد على الهضم السريع

ممارسة الرياضة بانتظام : يمكن أن يساعد التمرين المنتظم على تحسين عملية الهضم بأقل مجهود، لست مضطرًا للقيام بالتمارين الثقيلة كالمشي لمدة 20-30 دقيقة ، كما أن تمارين الضغط والركض البسيطة مفيدة أيضًا في تحسين الهضم الضعيف .

نم جيدا

تناول طعامك جالسًا

تناول وجبات خفيفة صحية وليس أطعمة مقلية

أضف زيت السمك إلى نظامك الغذائي

تحكم في مستويات التوتر لديك

امضغ طعامك جيدًا





مشروبات تساعد على الهضم

يساعد مزيج من هذه الأعشاب والفاكهة في تعزيز عملية الهضم وتهدئة المعدة وطرد السموم من الجهاز الهضمي. الألياف الموجودة في هذا العصير تجعل حركات الأمعاء سلسة وبالتالي تساعد في تطهير النظام. هذا العصير غني بمضادات الأكسدة وقد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالقرحة

. كيف تصنع العصير :

المكونات : 2 حبة كمثرى

2 سيقان كرفس

1 زنجبيل صغير (مبشور).

يقطع الكمثرى والكرفس وشريحة من الزنجبيل إلى قطع صغيرة.

تُمزج جميع المكونات في العصارة وتُبرّد وتُقدّم. يمكنك إضافة القليل من العسل وإضافة بعض الماء لجعله رقيقًا بعض الشيء.





الفواكه التي تسبب الإمساك

الموز والكاكا والجوافة





فواكه تساعد على الهضم للحامل

يمكن أن يكون تناول الوجبات الخفيفة على الفاكهة طريقة رائعة لزيادة كمية الفيتامينات بالإضافة إلى الحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر، وفيما يلي ، نقوم بإدراج 12 نوع من أفضل الفواكه لكي تضمينها في نظام غذائي صحي للحمل، وتشمل:

1- المشمش:

ويحتوي المشمش على الفيتامينات A و C و E، والكلسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، وبيتا كاروتين، والفوسفور، والسيليكون، وكل هذه العناصر الغذائية تساعد في نمو الطفل ونموه، ويمكن أن يمنع الحديد فقر الدم والكالسيوم يساعد على نمو العظام والأسنان.

2- البرتقال:

البرتقال مصدر ممتاز لحمض الفوليك، وفيتامين سي، وماء، حيث ان البرتقال لديه قدرة كبيرة ليجعل الشخص رطب وصحي، ويمكن أن يساعد فيتامين C في منع تلف الخلايا والمساعدة في امتصاص الحديد.

يمكن أن يمنع حمض الفوليك منع حدوث عيوب الأنبوب العصبي، والتي يمكن أن تسبب تشوهات في الدماغ والحبل الشوكي لدى الطفل.

3- المانجو:

ويعد المانجو غني بالفيتامينات أ و ج، ويمكن لكوب واحد من عصير المانجو ان يوفر 100 في المئة من البدل اليومي الموصى به للشخص من فيتامين C وأكثر من ثلث من فيتامين A.

قد يكون لدى الطفل الذي يولد بنقص فيتامين أ مناعة أقل وخطر أعلى من مضاعفات ما بعد الولادة ، مثل التهابات الجهاز التنفسي.

4- الكمثرى:

وتوفر الكمثرى الكثير من العناصر الغذائية الأساسية، مثل: البوتاسيوم، وحمض الفوليك، بالإضافة إلى الحصول على الكثير من الألياف في نظام غذائي الحمل يمكن أن يساعد في تخفيف الإمساك ، وهو أحد أعراض الحمل الشائعة، ويمكن للبوتاسيوم الاستفادة من صحة القلب لكل من المرأة والطفل، كما أنه يحفز تجديد الخلايا.

5- الرمان

يمكن للرمان أن يوفر للنساء الحوامل الكثير من فيتامين ك، والكالسيوم، وحمض الفوليك، والحديد، والبروتين، حيث ان الرمان غني بالمغذيات التي تعتبر أيضًا مصدر جيد للطاقة ، وهناك نسب عالية من الحديد والتي تمنع نقص الحديد، بالإضافة إلى فيتامين ك الضروري للحفاظ على صحة العظام.

وتشير الأبحاث إلى أن شرب عصير الرمان قد يساعد على تقليل خطر الإصابة بمشاكل المشيمة.

6- الأفوكادو

ويعتبر الأفوكادو مصدر ممتاز لما يلي: الفيتامينات C و E و K، وأحماض دهنية أحادية غير مشبعة، وفيتامين ب، والبوتاسيوم، والنحاس، ود يحتوي الأفوكادو على دهون صحية تقدم الطاقة و لمنع عيوب الأنبوب العصبي، كما أنها تعزز الخلايا المسؤولة عن بناء أنسجة الجلد والأنسجة في المخ.

يمكن أن يوفر البوتاسيوم في الأفوكادو الراحة من تقلصات الساق ، ومن الأعراض الأخرى الشائعة أثناء الحمل ، ولا سيما في الثلث الثالث من الحمل.

7- الجوافة:

تحتوي الجوافة على فيتامين E والفولات ، مما يجعله ثمرة مثالية لتناولها أثناء الحمل، حيث ان الجوافة هو خيار ممتاز للفاكهة للأشخاص الذين يريدون المزيد من العناصر الغذائية التالية، مثل: الفيتامينات C و E، والبوليفينول، و الكاروتينات، وحمض الفوليك.

وتعد الجوافة على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية ، مما يجعلها مثالية للنساء الحوامل، حيث يساعد تناول الجوافة أثناء الحمل على إرخاء العضلات والمساعدة على الهضم وتقليل الإمساك.

8- الموز:

ويحتوي الموز على مستويات عالية من: فيتامين سي، وبوتاسيوم، وفيتامين ب 6، ويساعد المحتوى المرتفع من الألياف في الموز على التخلص من الإمساك المرتبط بالحمل ، وهناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن فيتامين B-6 ca يخفف من الغثيان والقيء في بداية الحمل.

9- العنب:

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من العنب إلى زيادة استهلاك الأشخاص لما يلي: الفيتامينات C و K، وحمض الفوليك، ومضادات الأكسدة، والأحماض العضوية، ويساعد المواد الغذائية في العنب للحد التغيرات البيولوجية التي تحدث أثناء الحمل، وتحتوي على مضادات الأكسدة التي تساهم في تعزيز المناعة ، مثل الفلافونول.

10- التوت:

ويعد التوت مصدر جيد لـ: فيتامين سي، والكربوهيدرات الصحية، ومضادات الأكسدة، ويحتوي التوت أيضا على الكثير من الماء ، لذلك فهي مصدر ممتاز للترطيب، ويساعد فيتامين C على امتصاص الحديد، ويعزز نظام المناعة في الجسم.

11- التفاح:

ويعتبر التفاح مع المواد الغذائية لمساعدة الجنين المتزايد، بما في ذلك: الفيتامينات A و C، والبوتاسيوم، وقد وجدت إحدى الدراسات أن تناول التفاح أثناء الحمل قد يقلل من احتمال إصابة الطفل بالربو والحساسية بمرور الوقت.





فواكه تسبب الإسهال

البرتقال

تحتوي الحمضيات مثل البرتقال على الكثير من فيتامين سي والألياف لتنعيم البراز للحفاظ على حركة الأشياء، تحتوي الفاكهة أيضًا على نارينجينين ، وهو فلافونويد وجد الباحثون أنه يمكن أن يعمل كملين، تناول برتقالة أو أضف القليل منها إلى السلاطة.



- التوت (rasabharee)

يمكن أن يساعد توت العليق ، الذي يحتوي على ضعف الألياف مثل الفراولة ، على زيادة الجزء الأكبر من البراز لمساعدة الطعام على التحرك بسلاسة عبر الجهاز الهضمي، يساعد التوت أيضًا في تعزيز نمو البكتيريا الجيدة التي تسهل عملية الهضم، يمكنك تضمين مجموعة متنوعة من التوت في نظامك الغذائي لتحقيق أقصى استفادة من خصائصه الملينة الطبيعية.