ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

السبت .. نجوم مسلسل الدايرة في ضيافة عمرو الليثي

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

يحل الفنان احمد صلاح حسنى ، والفنانة ايناس كامل ،والفنان اسلام جمال ضيوفا علي الاعلامي د. عمرو الليثي ببرنامج واحد من الناس علي شاشة الحياة السبت المقبل.


ويتحدث نجوم وابطال العمل عن كواليس وأسرار تذاع لاول مرة عن المسلسل ، واسباب اذاعة المسلسل قبل شهر رمضان ، علي الرغم من تحديات " كورونا".


ويكشف أحمد صلاح حسني عن شخصية الطبيب النفسي التي يقدمها بأحداث المسلسل وهل ذهب الي طبيب نفسي بالفعل حتي يتعرف علي ابعاد الشخصية ، وتعاونه للمرة الثانية مع المؤلف محمد عبد المعطي والمخرج أحمد سمير فرج ، وكواليس اعتزاله مبكرا كرة القدم علي الرغم من موهبته ولعبه كرة القدم بالنادي الاهلي ، وخوضه تجربة التلحين لكبار المطربين ومنهم عمرو دياب وحماقي وشيرين وغيرهم.


كما يكشف ولاول مرة عن تفاصيل خاصة باسرته ومشاركته خلال رمضان المقبل بمسلسل كوفيد 25 مع الفنان يوسف الشريف. 


كما تتحدث ايناس النجار عن بدايتها كمذيعة ثم خوضها تجربة التمثيل ومشاركتها خلال رمضان المقبل بمسلسل كوفيد 25 مع الفنان يوسف الشريف  ، ويتحدث اسلام جمال عن نجاح مسلسل الدايرة وكواليس مشاركته وايضا نجاحه في دور سليم بمسلسل جمال الحريم ومشاركته في ماراثون دراما رمضان من خلال الجزء الثاني من مسلسل الاختيار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد صلاح حسني يوشك على الانتهاء من تصوير مسلسل الدايرة

أحمد صلاح حسني يروج لمسلسل "الدايرة"

غدا ويا رب يعجبكم.. إيمان العاصي تروج لمسلسل الدايرة

أحمد صلاح حسني يروج لمسلسله «الدايرة».. والجماهير تشيد بدوره

غدا.. صلاح عبد الله ضيف واحد من الناس

اليوم.. صلاح عبد الله يكشف أسرار وكواليس خاصة من حياته في واحد من الناس

ترشيحاتنا

بعد جراحة دقيقة.. شيري عادل تكشف لـ صدى البلد تطورات حالتها الصحية

في الصيدليات بالمجان .. بشرى سارة يزفها وزير الصحة السعودي بشأن لقاح كورونا

قرار مهم من السعودية بشأن لقاحات كورونا

وكيل أشيمبونج يكشف موقف اللاعب بعد قرار الـ فيفا بتغريم الزمالك مليونا و150 ألف دولار

دولة عربية تتخطى 5000 إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

بمشاركة مصطفي محمد .. جالاتا سراي يخرج متأخرا من الشوط الأول أمام أنقرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار فئات كيا سبورتاج موديل 2021 بالسوق المصري | صور

شاهد.. مزاد سيارات حوادث عالمية "جديد فى مصر"

مواصفات وأسعار MG5 موديل 2021| صور