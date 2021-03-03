ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

باريس سان جيرمان يعلن إصابة لاعبه الإيطالي بفيروس كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:55 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إصابة لاعبه الإيطالي مويس كين، بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد.

نادي باريس سان جيرمان نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أكد فيها ثبوت إصابة كين بالسلالة الجديدة للفيروس هذا الصباح بعد خضوعه لاختبار الكشف عن كورونا.

وأكد نادي باريس سان جيرمان أن كين بقى في العاصمة باريس ولم يسافر إلى مدينة بوردو حيث المباراة القادمة لفريقه في بطولة الدوري، مشددا على أنه سيحترم قواعد العزل الطبي."

وانضم مويس كين لصفوف باريس سان جيرمان الصيف الماضي، على سبيل الإعارة قادمًا من إيفرتون الإنجليزي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة مدافع أرسنال بـ فيروس كورونا

إصابة رافينيا لاعب باريس سان جيرمان بفيروس كورونا

إصابة فيراتي وديالو من باريس سان جيرمان بفيروس كورونا

وفاة لاعب أتالانتا الإيطالي بعد معاناة مع سرطان الكبد

يوفنتوس يعلن التعاقد مع ماكيني بصفة دائمة

ترشيحاتنا

المفوضين تصدر تقريرها فى دعاوى مرتضى وأبو ريدة ضد اللجنة الأولمبية

الهلال السوداني يعتذر لحمادة صدقي ويتوصل لاتفاق مع مساعد مورينيو

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات سهير رمزي

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه..عقوبة امتناع الأب عن تسليم بيان دخله الحقيقى

مصر ترد على مزاعم المفاوضات مع تركيا بشأن ترسيم الحدود

داخل لجنة الامتحان.. مصرع طالبة إثر أزمة قلبية مفاجئة في سوهاج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السل الكامن .. أعراضه وعلاجه بطرق مختلفة

بعثة الزمالك تتوافد إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر لـ تونس.. صور

بإطلالة رياضية.. رانيا يوسف تلفت الأنظار في أحدث ظهور