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عزة مصطفى تهنئ أبو الغيط بالولاية الثانية أمينا عاما للجامعة العربية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:31 م
أبو الغيط
أبو الغيط
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البهى عمرو
قدمت الإعلامية عزة مصطفي، التهانى لـ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك لتجديد ولاية ثانية له كرئيس لجامعة الدول العربية.

وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، أن الموافقة على أبو الغيط كانت بالإجماع.

وأشارت إلى أن أبو الغيط قام بأشياء كثيرة خلال ترأسه للجامعة العربية.

وافق وزراء الخارجية العرب على التجديد للأمين العام لجامعة الدول العربية  أحمد أبو الغيط لفترة جديدة.


وقال مصدر دبلوماسي عربي، إن  وزراء الخارجية العرب قرروا بالإجماع الموافقة على طلب مصر التجديد لـ أحمد أبو الغيط وذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي يسبق الجلسة الافتتاحية للدورة العادية ال155 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي تبدأ في وقت لاحق اليوم.
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