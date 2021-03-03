عزة مصطفى تهنئ أبو الغيط بالولاية الثانية أمينا عاما للجامعة العربية

قدمت الإعلامية عزة مصطفي، التهانى لـ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك لتجديد ولاية ثانية له كرئيس لجامعة الدول العربية.



وأضافت عزة مصطفى خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، أن الموافقة على أبو الغيط كانت بالإجماع.

وأشارت إلى أن أبو الغيط قام بأشياء كثيرة خلال ترأسه للجامعة العربية.



