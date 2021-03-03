محطة صرف صحي الوفائية بالبحيرة تحصل على شهادة TSM للتنمية الفنية المستدامة

أعلن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، عن حصول محطة صرف صحي الوفائيه بالبحيره على شهادة TSM" " العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الصرف الصحي .





جاء ذلك بعد إجراء المراجعات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهة المانحة للشهادة، لتنضم بذلك لمثيلاتها من المحطات التابعة للشركة، والتي تم حصولها على شهادات الـ TSM" " وذلك سعيًا لتقديم أفضل الخدمات وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في المعالجه الامنة للصرف الصحي .





وأوضح "نشأت" أن تأهيل محطة معالجة صرف صحي الوفائيه، للحصول على شهادة " TSM " جاء ضمن الإجراءات الفنية العاليه التي تمت بالمحطة لتنفيذ مجموعة من التعديلات والتجهيزات، علما بأن الطاقه التصميمية للمحطه 6000م3/يوم وتخدم حوالى 20000نسمه بقرى الوفائيه وابوصماده ولحيمر .





وأكد المهندس محمد سعيد نشأت رئيس الشركة أن الشركة قامت بتركيب نظام اطفاء ذاتي للوحات الكهرباء فاير سيرش وكذلك نظام كاميرات المراقبة وتم استكمال جميع مهمات السلامة والصحة المهنية، وتم تركيب قلابات لمنظومة الكلور البودرة بالمحطة وتم عمل منظومة صيانة وقائية وعلاجية لجميع اجزاء المحطة للعمل مع منظومة برنامج الماستر.





كما تم استكمال جميع اجهزة القياس اللازمة للمحطة لضمان جودة المعالجة ، لافتًا إلي تدريب المشغلين على نظام التشغيل المثالي، كما تم عمل برامج الصيانة الوقائية للأعطال المفاجأة، وتركيب نظام إطفاء ذاتي باللوحات الكهربائية الخاصة بتشغيل الوحدات كما تم تركيب أجهزة إنذار حريق بالمبنى الإداري بالمحطة وتركيب كاميرات بجميع مُنشآت المحطة.





وقال المهندس عامر ابو حلاوه رئيس قطاع الصرف الصحي بالشركه ، إن عدد المحطات الحاصلة على الشهادة حاليًا بلغ 11 محطه مياه وصرف، وأنه منذ تولي المهندس محمد سعيد نشأت رئاسة الشركه وهو يولي اهتماما كبيرا لتجهيز وتأهيل جميع محطات الشركه للحصول علي شهادة .TSM





وأشاد رئيس مجلس إدارة الشركة" بجهود العاملين ودورهم المتميز وتفانيهم في العمل، وقدم الشكر لكافة العاملين ممن ساهموا في حصول المحطة على الشهادة، مُعبرًا عن سعادته بالإدارة المتميزة لفريق العمل بالمحطة بإشراف يس منصور منسق عام TSM وفريق الدعم الفني بالشركه والمهندسة رضاه نصار مديرة المحطة.