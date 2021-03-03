16 سنة من التنمر.. معاناة عائلة لقاء الخميسي بسبب «عبد المنصف»

لم يكن محمد عبد المنصف هو الحارس الفذّ في الكرة المصرية عبر تاريخها، لكن أحدا لا يستطيع أن ينكر بصمة "أوسة" مع نادي الزمالك والأندية التي لعب لها، ومشواره البطولي في الدوري المصري الذي قرّبه من تحقيق رقم قياسي عالمي باللعب في أكبر عدد متواصل من البطولات المحلية.









محمد عبد المنصف، يملك تاريخا كبيرا في حراسة المرمى، ولقطات حية لحارس مرمى رفض الخنوع والخضوع لتقلبات الكرة، بل إنه يزداد توهجا وقيمة مع تقدم العمر وبعد خروجه من أسوار نادي الزمالك الكبير.









واقعة التنمر الأخيرة





في المباراة التي جمعت وادي دجلة بالزمالك، لم يكن يتخيل جمهور الزمالك ولاعبوه أن يجدوا سدا منيعا في حراسة المرمى اسمه محمد عبد المنصف، يمنع كل محاولات الزملكاوية من عبور مرماه.









اللاعبون خارت قواهم أمام صمود عبد المنصف وفشلت تسديداتهم في هز شباكه، وانتابتهم عصبية كبيرة أثناء المباراة من قوة عبد المنصف، الذي لم يسلم بطبيعة الحال من سُباب جماهير الزمالك دون سبب مقنع.









ما زاد الأمر تعقيدا تصدي عبد المنصف لركلة جزاء في الدقيقة 88 من عبدالله جمعة لاعب الزمالك، ليظهر عبد المنصف خارقا للعادة وبطلا في العكننة على جمهور ناديه السابق.









بعد المباراة شنّت جماهير الزمالك حملة على عبد المنصف المتألق بسبب تفانيه في الذود عن مرماه أمام فريقه القديم وعرقلته في الحفاظ على المقدمة والصدارة، واتهمته الجماهير بالتسبب في ضياع بطولات كثيرة للزمالك عندما كان لاعبا في صفوف، وبالتأكيد لم يسلم عبد المنصف من المعايرة بـ مباراة الـ 6/1 الشهيرة أمام الأهلي.









لقاء الخميسي ترد





ظهرت لقاء الخميسي عبر تطبيق زووم مع الإعلامية لميس الحديدي تكشف عن أسرار وكواليس معاناة أسرتها مع الكرة في ظل الحملات التي يتعرض لها محمد عبد المنصف في الملعب وخارجه.









وعلى الرغم من هدوء عبد المنصف وعدم تركيزه والتفاته للسباب والأقاويل غير أن الفنانة لقاء الخميسي زوجته قالت إنها لا تستطيع السكوت على ذلك، وخاصة أن له أولادا وعائلة يتأثرون بهذا الكلام.









16 سنة من التنمر





قالت لقاء: "التنمر على أوسة موجود منذ 16 عاما من يوم ما عرفته ولم يكن وقتها متاحا منصات للسوشيال ميديا، بس كنا بنسمعه وقتها في الملعب أو عبر رسائل نصية، لكن مع مرور الوقت ترك زوجي نادي الزمالك ومن بعدها صارت حياتنا أكثر هدوءًا.









وتضيف لقاء الخميسي: "فيه حاجتين بيهموني أن لازم الناس تتقبل الآخر حتى لو مش بيحبوه، لأنه مفيش داعي للخروج عن الحدود المسموحة، وإذا كنت أنت كمتنمر كارهه لا فيه ناس تانية بتحبه وبتجيبوا وبتدفعله فلوس عشان يشتغل، وفي نفس الوقت لازم تحترموا عيلته والطابور اللي ماشي وراه ومشاعرهم".









وأكدت أن أوسة كان بيتعرض للشتايم في الملعب وكنت بسمعهم ومع ذلك كمل، وأعتقد أوسة لما راح وادي دجلة شهد حالة من الهدوء والاحترام من قبل الإدارة والمدربين الأجانب، ولازم تشوفوا الفيديوهات اللي عاملينها المدربين ليه، ادوله الثقة وأن يبقى في الوضع الراهن، وهو رجل صاحب تحدي لا يفرق معه العمر ولا الأقاويل".











أوسة الخارق





في عُمر الـ 44 بلغ عدد مشاركات عبد المنصف في الدوري المصري 25 موسما متتاليا متخطيا بذلك أرقام حسام حسن وعصام الحضري، كما حطم عالميا رقم فرانشيسكو توتي وريا نجيجز.









ويسعى عبد المنصف أيضا لتخطي الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في الدوري المصري مع انتهاء الموسم الحالي، بينما يطمح للتواجد في الملاعب خلال الموسم القادم أيضا.