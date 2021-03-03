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رياضة

وزارة الشباب ومنظمة العمل الدولية تتابعان تنفيذ أندية البحث عن وظيفة بالقاهرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:16 م
صدى البلد
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ريهام بكير
تتابع وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب – الإدارة العامة للتدريب) تنفيذ فعاليات أندية البحث عن وظيفة، والذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، لمدة 10 أيام بمركز شباب الأندلس في منطقة المرج بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. بالمتابعة المستمرة لتنفيذ "أندية البحث عن وظيفة"، والتوسع في تنفيذها في محافظات الجمهورية والوصول لكل الشباب الذي يبحث عن وظيفة والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم. 

وخلال متابعتها وبحضور مسئولي مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، أكدت نانيس الناقوري مدير عام المشروعات بوزارة الشباب والرياضة أن الهدف من تنفيذ هذا البرنامج هو تدريب الشباب على آليات البحث عن وظيفة مناسبة ولائقة من خلال تنفيذ مجموعة من الانشطة التدريبية مثل كيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والتواصل مع الشركات لمعرفة فرص العمل المتاحة والتقديم عليها.

جدير بالذكر أن أندية البحث عن وظيفة تنفذها وزارة الشباب والرياضة بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية ودمياط.
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