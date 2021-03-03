شاهد .. أول حادث مروع في افتتاحية موسم الفورمولا E بالسعودية

تشهد سباقات فورمولا E العديد من لقطات السرعة والاثارة ، التى يعشقها متابعيها ، ولكن هناك لقطات تصبح قاسية الى حد كبير ، بسبب الأضرار التى تسببها للسائقين مثل الحوادث.





وتقام حاليا فعاليات الموسم السابع للـ فورمولا E ، بالمملكة العربية السعودية ، حيث أقيمت الجولتين الأولى والثانية بمدينة الدرعية ، والتى شهدت العديد من الاحداث المثيرة ، ولكن اهمها هى تعرض المتسابق العالمى أليكس لين لحادث مروع .





وجاءت الجولة الثانية من الموسم السابع للـ فورمولا E بالدرعية ، برفع العلم الأحمر ، فى وقت متأخر من الجولة بعد تعرض سيارة أليكس لين لحادث مروع وطيرانها بحلبة السباق .





ووقع الحادث نتيجة اصتضام سيارة أليكس لين بالجزء الخلفي من سيارة جاكوار التي يقودها المتسابق العالمى ميتش إيفان ، مما ادى الى توقف السباق قبل دقائق من الانتهاء الجولة الثانية ، و تخلى ميتش إيفان عن سيارته للإطمئنان على زميله السابق، والذي نُقل إلى المستشفى، لكنه خرج لاحقًا دون الإبلاغ عن إصابات ، و انتهت هذه الجولة بفوز ميتش إيفان .





وبعد وقوف الحادث ، وتوقف الجولة لوقت قصير لم ينشر المنظمين اى لقطات من الحادث ، بسبب وقوع حادث اخر وقع قبلها ولكن غير شديد الخطورة كهذه الحادثة.





والجدير بالذكر ان الحادث الاخر الذى وقع فى الجولة الثانية دفع الاتحاد الدولي للسيارات إلى استبعاد مرسيدس من التأهل للسباق الثاني، في حين تم السماح للين بالسباق في الجولة التالية التي ستُقام في روما في أبريل.