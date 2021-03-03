ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شاهد .. أول حادث مروع في افتتاحية موسم الفورمولا E بالسعودية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:26 م
موسم الفورمولا E
موسم الفورمولا E
Advertisements
كريم عاطف

تشهد سباقات فورمولا E العديد من لقطات السرعة والاثارة ، التى يعشقها متابعيها ، ولكن هناك لقطات تصبح قاسية الى حد كبير ، بسبب الأضرار التى تسببها للسائقين مثل الحوادث.


وتقام حاليا فعاليات الموسم السابع للـ فورمولا E ، بالمملكة العربية السعودية ، حيث أقيمت الجولتين الأولى والثانية بمدينة الدرعية ، والتى شهدت العديد من الاحداث المثيرة ، ولكن اهمها هى تعرض المتسابق العالمى أليكس لين لحادث مروع .


وجاءت الجولة الثانية من الموسم السابع للـ فورمولا E بالدرعية ، برفع العلم الأحمر ، فى وقت متأخر من الجولة بعد تعرض سيارة  أليكس لين لحادث مروع وطيرانها بحلبة السباق .


ووقع الحادث نتيجة اصتضام سيارة أليكس لين بالجزء الخلفي من سيارة جاكوار التي يقودها المتسابق العالمى ميتش إيفان ، مما ادى الى توقف السباق قبل دقائق من الانتهاء الجولة الثانية ، و تخلى ميتش إيفان عن سيارته للإطمئنان على زميله السابق، والذي نُقل إلى المستشفى، لكنه خرج لاحقًا دون الإبلاغ عن إصابات ، و انتهت هذه الجولة بفوز ميتش إيفان .


وبعد وقوف الحادث ، وتوقف الجولة لوقت قصير لم ينشر المنظمين اى لقطات من الحادث ، بسبب وقوع حادث اخر وقع قبلها ولكن غير شديد الخطورة كهذه الحادثة.


والجدير بالذكر ان الحادث الاخر الذى وقع فى الجولة الثانية دفع الاتحاد الدولي للسيارات إلى استبعاد مرسيدس من التأهل للسباق الثاني، في حين تم السماح للين بالسباق في الجولة التالية التي ستُقام في روما في أبريل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سائق فورمولا يختبر لكزس IS اف سبورت..فيديو

حصاد المرحلة الثالثة من رالي داكار 2021 في السعودية

رسميا.. انطلاق فورمولا 1 FORMULA موسم 2021 من البحرين

رسميا.. صندوق الاستثمارات السعودي شريك فى سباق فورمولا E

ريما الجفالي أول سائقة سعودية تنافس في بطولة الفورمولا آي

ولي العهد السعودي يصل حلبة الدرعية لحضور ختام سباق فورمولا إي.. شاهد

ترشيحاتنا

ضربه بالكوع.. شاهد لحظة طرد مصطفى محمد بمواجهة جالاتا سراى وأنقرة

تحمي من السرطان.. تناول هذا النوع من المكسرات يوميا وشاهد النتيجة

أسرار سورة يس.. مجربة داوم عليها

سقوط جالاتا سراي أمام أنقرة بهدفين وطرد مباشر لـ مصطفى محمد ..فيديو

سجلوا 23 هدفا منذ رحيلهم.. معارو الزمالك يضعون باتشيكو فى ورطة

16 سنة من التنمر.. معاناة عائلة لقاء الخميسي بسبب «عبد المنصف»

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 71.. أجرأ إطلالات سهير رمزي بعد خلعها الحجاب

قائمة اسعار رينو لوجان 2021 في مصر

اسودXدهبى.. نادين نسيب تخطف الأنظار بإطلالة تكشف عن جمالها