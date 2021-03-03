ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جلسة مغلقة.. الجامعة العربية تكشف موقف وزراء الخارجية العرب من أزمة سد النهضة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:44 م
الجامعة العربية
الجامعة العربية
Advertisements
البهى عمرو
علق السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على ما تم التطرق إليه فى الجامعة العربية اليوم بشأن سد النهضة.

وقال إن السفير سامح شكري ونظيرته السودانية، تحدثا فى الجلسة المغلقة عن أزمة سد إثيوبيا، وقاما بشرح كل شيء. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كل دولة قامت باستعراض موقفها، بشأن سد النهضة، وأن جميع الدول أعلنت وقوفها بجانب مصر والسودان.

ولفت إلى أن الوزراء العرب يساندون مصر و السودان، ولا توجد دولة تساندة إثيوبيا بسبب مصالح مشتركة.

وأشار إلى أن الجميع يعلم التعنت الذى يتم من الجانب الإثيوبي، مؤكدًا أن مصر و السودان تبحثان عن حل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعليق الخرطوم بعد فشل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة الأثيوبي.. فيديو

أخبار التوك شو.. تعليق الخرطوم بعد فشل الاجتماع الثلاثي بشأن سد النهضة الأثيوبي.. وإيجابية مسحة كورونا الثالثة لـ وائل الإبراشي

السودان: إثيوبيا تقف ضد أي تقدم في مفاوضات سد النهضة

تصريح جديد من إثيوبيا بشأن سد النهضة

بيان جديد من السودان بشأن أزمة سد النهضة

د. جوزيف رامز أمين يكتب: تصور منطقي لمستقبل مفاوضات سد النهضة

ترشيحاتنا

طرد مصطفى محمد من مباراة جلاتا سراي وأنقرة جوجو

طبيب الاهلي يكشف تطورات إصابة علي معلول

مصر ترد على مزاعم المفاوضات مع تركيا بشأن ترسيم الحدود

سامح شكري يلتقي نظيره القطري على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب

وكيل أشيمبونج يكشف موقف اللاعب بعد قرار الـ فيفا بتغريم الزمالك مليونا و150 ألف دولار

ظهور جبل من الذهب في الكونغو.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. كارول سماحة تستعرض جمالها بالأحمر الناري.. شاهد

نشرة المرأة والصحة..علاقة الأذن الداخلية بتوازن الحركة.. من هم المهددون بفقدان السمع؟.. وأعراض وعلاج السل الكامن

أسعار فئات كيا سبورتاج موديل 2021 بالسوق المصري | صور