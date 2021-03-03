جلسة مغلقة.. الجامعة العربية تكشف موقف وزراء الخارجية العرب من أزمة سد النهضة

علق السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، على ما تم التطرق إليه فى الجامعة العربية اليوم بشأن سد النهضة.





وقال إن السفير سامح شكري ونظيرته السودانية، تحدثا فى الجلسة المغلقة عن أزمة سد إثيوبيا، وقاما بشرح كل شيء.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كل دولة قامت باستعراض موقفها، بشأن سد النهضة، وأن جميع الدول أعلنت وقوفها بجانب مصر والسودان.





ولفت إلى أن الوزراء العرب يساندون مصر و السودان، ولا توجد دولة تساندة إثيوبيا بسبب مصالح مشتركة.





وأشار إلى أن الجميع يعلم التعنت الذى يتم من الجانب الإثيوبي، مؤكدًا أن مصر و السودان تبحثان عن حل.



