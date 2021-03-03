أفلح إن صدق.. الديهي يعلق على تصريحات وزير خارجية قطر.. فيديو

علق الإعلامي نشأت الديهي، على تصريحات وزير الخارجية القطري بشأن علاقة بلاده مع مصر، قائلا: "أفلح إن صدق".





وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: "وزير الخارجية القطري كان متواجدا في مصر ويرأس وفد بلاده في الجامعة العربية، ولم يأت لزيارة ثنائية لمصر".





وتابع: "التقي وزير الخارجية سامح شكري، بوزير الخارجية القطري، وقال وزير الخارجية القطري خلال اللقاء، إن بلاده تسعى إلى عودة العلاقات الدافئة والطبيعية مع مصر"، متابعا: "كن طبيعيا أولا وأجعل من قناة الجزيرة قناة محترمة، واجعل الإخوان في قطر لا يمارسون عملا سياسيا وقم بتسليم المطلوبين منهم".





واضاف: "الرافد الخطير الذي دخل على القومية العربية والفكر العربي لمحاولة طمس هويته هو الإخوان"، متابعا: "الإخوان قالوا إن الوطن حفنة تراب".