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أفلح إن صدق.. الديهي يعلق على تصريحات وزير خارجية قطر.. فيديو

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:44 م
وزير الخارجية القطري
وزير الخارجية القطري
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محمد القاضي
علق الإعلامي نشأت الديهي، على تصريحات وزير الخارجية القطري بشأن علاقة بلاده مع مصر، قائلا: "أفلح إن صدق".

وقال "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "تن"،: "وزير الخارجية القطري كان متواجدا في مصر ويرأس وفد بلاده في الجامعة العربية، ولم يأت لزيارة ثنائية لمصر".

وتابع: "التقي وزير الخارجية سامح شكري، بوزير الخارجية القطري، وقال وزير الخارجية القطري خلال اللقاء، إن بلاده تسعى إلى عودة العلاقات الدافئة والطبيعية مع مصر"، متابعا: "كن طبيعيا أولا وأجعل من قناة الجزيرة قناة محترمة، واجعل الإخوان في قطر لا يمارسون عملا سياسيا وقم بتسليم المطلوبين منهم".

واضاف: "الرافد الخطير الذي دخل على القومية العربية والفكر العربي لمحاولة طمس هويته هو الإخوان"، متابعا: "الإخوان قالوا إن الوطن حفنة تراب".
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