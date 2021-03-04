جينيسيس تطرح أول سيارة SUV كهربائية بالكامل

. تعمل شركة جينيسيس genesis عملاق صناعة السيارات الكورية وأحد أذرع شركة هيونداي، على تطوير عدد كبير من السيارات الكهربائية الفاخرة، ومنها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات SUV، ظهرت مؤخرًا أثناء اختبارها





اما موعد طرح سيارة جينيسيس genesis طراز SUV الجديدة فيحتمل ان يتم طرحها في نهاية العام الجاري 2021 كأول سيارة SUV كهربائية بالكامل من جينيسيس genesis و بعض التقارير تشير الي احتمالية طرحها عام 2020 على أقصى تقدير .





ومن المقرر ستطلق شركة جينيسيس genesis علي سيارتها الجديدة طراز SUV اسم GV60 و سيتم بنائها علي منصة E-GMP الكهربائية الجديدة التي تدعم هيونداي أيونيك 5 ومعظم الموديلات الكهربائية القادمة لعلامات هيونداي وكيا وجينيسيس.





و السيارة أيونيك ioniq 5 التي سيتم بناء GV60 علي مصنتها هي سيارة كهربائية كروس أوفر متوسطة الحجم ، تنافس تسلا موديل Y ونيسان آريا و تأتي بمحرك واحد بقوة 215 حصان وعزم 350 نيوتن.متر، أو خيار لمحركين بقوة 302 حصان و604 نيوتن.متر، وخيار لبطارية بقدرة 58 كيلووات/س، وخيار لبطارية 72.8 كيلوات/س وخيار دفع كلي وخيار دفع خلفي لتلبي طلبات اكبر شريحة من العملاء .



