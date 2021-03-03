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رياضة

نجم الأهلي السابق: رحيل كهربا لن يؤثر على الفريق فنيـًا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:46 م
كهربا
كهربا
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حسن العمدة
أكد ضياء السيد نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق أن الإمكانيات الفنية وحدها لا تكفي بالنسبة للاعبي كرة القدم ، مشيرًا إلى ضرورة الإلتزام خارج الملعب . 

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : رحيل كهربا عن النادي الأهلي لن يؤثر على الفريق من الناحية الفنية ، فهناك العديد من كبار النجوم على مدار التاريخ لم يؤثر رحيلها على الفريق ، فالكيان يبقى للأبد ولن يقف على رحيل لاعب .

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر؛ لعدم الالتزام.

وكشفت مصادر داخل النادى الأهلى أن الأسباب الرئيسية فى قرار الجهاز الفنى؛ هو دخول كهربا فى مشادة عنيفة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، بعد إنفعاله عليه بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى، ومشاركته لبضع دقائق فقط خلال سير اللقاء، وهو ما أغضب اللاعب بشدة .

ويقدم لكم صدي البلد علي المباريات التي يغيب عنها كهربا بسبب الايقاف :

1 - فيتا كلوب
2- الإسماعيلي
3- فيتا كلوب
4- المريخ

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