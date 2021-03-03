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رياضة

بيكيه يحرم إشبيلية من التأهل لنهائي كأس إسبانيا بهدف قاتل لبرشلونة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:56 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تعادل برشلونة في مجموع مباراتي نصف نهائي كأس ملك إسبانيا مع إشبيلية بهدفين لمثلهما.

هدف برشلونة الأول جاء عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
 
حاول لاعبو برشلونة تسجيل هدف آخر حتى يتعادلوا في مجموع المباراتين، حتى سجل بيكيه الهدف الثاني في الدقيقة 95.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجويزا - كليمونت لينجليت - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - ليونيل ميسي

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إشبيلية على برشلونة بثنائية نظيفة.
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