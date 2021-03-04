أطباء: البدء في التطعيم أمر في غاية الأهمية.. ولقاحات كورونا آمنة

قال الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن بدء حملة التطعيم بـ لقاح كورونا للمصريين في مصر مجهود محترم من وزارة الصحة لتوفير اللقاح للمصريين .





وأضاف عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" أمريكا تقوم بالتوسع في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا من اجل إحكام السيطرة على الفيروس ".





وتابع عبد الهادي مصباح:" الآثار الجانبية لـ لقاح كورونا ليست كبيرة وتعتبر آثار جانبية معتادة لأي لقاح ومنها آلام في مكان أخذ حقنة التطعيم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة"، مضيفا:" لابد ان يحصل الفرد على جرعتي لقاح كورونا من نفس الشركة المنتجة للقاح".





ومن جانبه قال الدكتور هشام الصيفي أستاذ الجراحة العامة بأمريكا، :" البدء في التطعيم خطوة ايجابية وامريكا قامت بتطعيم 65 مليون مواطن أمريكي حتى الأن، و متوقع توفير تطعيم لكل مواطن امريكي في أخر مايو المقبل".

وأضاف هشام الصيفي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" لقاح جونسون اند جونسون يعتبر جرعة واحدة فقط وسيكون له دور كبير في الفترة المقبلة في الحرب ضد كورونا".



