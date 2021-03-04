ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أطباء: البدء في التطعيم أمر في غاية الأهمية.. ولقاحات كورونا آمنة

الخميس 04/مارس/2021 - 12:11 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
هاني حسين
قال  الدكتور عبد الهادي مصباح أستاذ المناعة، إن  بدء حملة التطعيم بـ لقاح كورونا للمصريين في مصر مجهود محترم من وزارة الصحة لتوفير اللقاح للمصريين .

وأضاف  عبد الهادي مصباح في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  أمريكا تقوم بالتوسع في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا من اجل إحكام السيطرة على الفيروس ".

وتابع عبد الهادي مصباح:" الآثار الجانبية لـ لقاح كورونا  ليست كبيرة وتعتبر آثار جانبية معتادة لأي لقاح  ومنها آلام في مكان أخذ حقنة التطعيم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة"، مضيفا:" لابد ان يحصل الفرد على جرعتي لقاح كورونا من نفس الشركة المنتجة للقاح".

ومن جانبه قال الدكتور هشام  الصيفي أستاذ الجراحة العامة بأمريكا، :"  البدء في التطعيم خطوة ايجابية وامريكا قامت بتطعيم  65 مليون مواطن أمريكي حتى الأن، ومتوقع توفير تطعيم لكل مواطن امريكي في أخر مايو المقبل".
 
وأضاف  هشام الصيفي في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :"  لقاح جونسون اند جونسون يعتبر جرعة واحدة فقط  وسيكون له دور كبير في الفترة المقبلة في الحرب ضد كورونا".

وتابع هشام الصيفي:" الآثار الجانبية للقاحات كورونا ليست كبيرة ولكنها آثار موضعية، ولقاحات كورونا آمنة وفعالة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الفرق بين لقاحي سينوفارم واسترازينكا.. مستشار الرئيس للصحة يوضح.. فيديو

عبد الهادي مصباح: لا يوجد دواء ليس له أعراض جانبية بما فيها لقاح كورونا.. فيديو

أمجد الحداد يكشف معلومات جديدة عن لقاح استرازينيكا

عبد الهادي مصباح يجيب على "الآثار الجانبية" للقاح فيروس كورونا الجديد.. فيديو

الأبحاث الإكلنيكية بواشنطن توجه رسالة مهمة للمصريين عن كورونا..فيديو

مفاجأة عن دواء جديد لعلاج الحالات الحرجة من مصابي كورونا.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد إيقافه وتغريمه.. ضياء السيد: كهربا لاعب غير منضبط وأتوقع استبعاده من المنتخب

بعد تسجيل 150 ألف مواطن.. بدء تطعيم لقاح كورونا غدا

نجم الأهلي السابق: رحيل كهربا لن يؤثر على الفريق فنيـًا

عماد متعب: رحيل مهاجم الأهلي كان خطأ .. وأسرتي كلها أهلاوية

هجوم وسخرية.. كهربا تريند تويتر بعد إيقافه من الأهلي

آخرها تدهور حالته الصحية .. شائعات في حياة الزعيم عادل إمام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما لون شخصيتك الحقيقي .. TikTok يثير الضجة باختبار مذهل.. صور

لن تصدق عمرها .. شاهد عاملا يعثر على مفاجأة أسفل بلاط المطبخ .. صور

تقارن نفسها بـ كيم كارديشيان .. ميرهان حسين تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير مثيرة