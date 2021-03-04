طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية يؤدون الامتحان في القرآن والمواد الشرعية

يواصل طلاب المعاهد الأزهرية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات احترازية مشددة.





ويؤدي طلاب الصف الاول الإعدادي للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة، الامتحان اليوم في المواد الثقافية، ويمتحن الطلاب المكفوفون شفويا في المواد المقررة عليهم.





كما يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة الامتحان في القرآن الكريم والمواد الشرعية.





ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي، الامتحان في النحو والصرف والبلاغة والإنشاء والأدب والنصوص والمطالعة، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي القسم الأدبي، الامتحان، في النحو والصرف والبلاغة والإنشاء والادب والنصوص والمطالعة والعروض والقافية.





كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالبعوث الإسلامية، الامتحان، في النحو والصرف والبلاغة والادب والنصوص والعروض ومهارات اللغة العربية.





ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي بالعلوم الإسلامية، الامتحان في النحو والصرف والبلاغة والإنشاء والأدب والنصوص والمطالعة والعروض والقافية.