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رياضة

هجوم وسخرية.. كهربا تريند تويتر بعد إيقافه من الأهلي

الخميس 04/مارس/2021 - 03:48 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
تصدر محمود كهربا لاعب الأهلي، تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد أزمته الأخيرة في القلعة الحمراء. 

وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام.

وسخر مجموعة كبيرة من جماهير الزمالك عبر تويتر من كهربا بسبب أزمته الأخيرة كالاتي:

الطبيعي اطلع اعلن العقوبة مع الاسباب او عقوبة بدون اعلان لعدم اعطاء الاعلام الكثير من التكهنات كهربا انا بحبه جدا لكن لو غلط لازم يتحاسب،، لكن حساب معلن وسبب عائم (عدم الالتزام ) ده ظلم اولا ليه لان كل واحد هيطلع بتكهن وهيبقي مادة خصبة للإعلام.

كهربا أصبح خارج الاهلي مليون الميه
اتمني من الإدارة أيضا وياريت بسرعه 
إخراج موسيماني ف أقرب وقت ممكن
عادي عقوبة كهربا طب فين عقوبة موسيماني 
بعد فضيحة ماتش سبما والطلائع معلش برده 
اللاعبين عليهم دور ولكن المدير الفني لا يعلم او مش قادر يقود اللاعبين ولا داخل الملعب وخارجه

كما شن جانب كبير من جمهور الأهلي، الهجوم على كهربا بسبب كثرة أزماته مع المارد الأحمر.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الأسباب الرئيسية فى قرار الجهاز الفني، هو دخول كهربا في مشادة عنيفة مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق.
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