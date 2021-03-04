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رياضة

مدحت شلبي يهاجم مسئولي الأهلي: الطبطبة على اللاعبين سبب أزمة كهربا .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 04:10 ص
كهربا
كهربا
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محمد رشاد
قال الإعلامي مدحت شلبي، إن سبب أزمة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، هي الطبطبة من مجلس إدارة النادي على اللاعبين.

وأصدار النادي قرارا رسميا ينص على إيقاف كهربا لمدة شهر كامل من المشاركة في المباريات، مع تغريمه مبلغ 200 ألف جنيه، إثر الأزمة التي حدثت عقب نهاية المباراة الماضية للفريق أمام نادي طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

وأضاف شلبي في تصريحاته التلفزيونية لبرنامج مساء أون تايم: "كهربا بيلف على النادي كله في الوقت الحالي من أجل الاعتذار عن الواقعة التي حدثت من بيتسو موسيماني، والعودة من جديد للمشاركة مع فريقه، إلا أن الأمر انتهي والعقوبة وقعت على اللاعب بقرار نهائي من الإدارة.

وهاجم شلبي إدارة الأهلي :"الطبطبة التي حدثت من جانب المسؤولين داخل النادي الأهلي تسببت فى حدوث أزمات كثيرة داخل النادي من جانب محمود كهربا، خاصة وأن اللاعب قام بمشادة كبيرة مع أحمد فتحي ومن بعده محمد الشناوي في واقعة المليون جنيه، وطارق حامد في السوبر المصري، بالاضافة إلي واقعة الفقاعة الطبية، وأزمته الأخيرة مع عمرو السولية في لقاء المريخ السوداني".
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