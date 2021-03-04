الصين تنشر صورًا عالية الدقة للمريخ

نشرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، اليوم /الخميس/ ثلاث صور عالية الدقة للمريخ التقطها المسبار "تيانون-1" الصيني.

وذكرت الهيئة -في بيان اليوم- أن الصور تشمل صورتين بانكروماتيتين وصورة ملونة واحدة، وأنه تم التقاط الصورتين البانكروماتيتين بواسطة كاميرا "تيانون-1" عالية الدقة على مسافة 330 إلى 350 كم فوق سطح المريخ، بدقة حوالي 70 سنتيمترا.

وأوضحت أنه تظهر في الصور الثلاث بوضوح التضاريس المريخية، مثل الحفر الصغيرة والتلال الجبلية والكثبان الرملية، فيما تشير التقديرات إلى أن قطر أكبر حفرة تصادم في الصور يبلغ حوالي 620 مترا.

وأضافت الهيئة أن الصورة الملونة هي لمنطقة القطب الشمالي للكوكب الأحمر، والتي التقطتها الكاميرا متوسطة الدقة، وهي نوع من الكاميرات قادرة على كل من التعريض التلقائي والتعريض للضوء بالتحكم عن بعد، ما يمكنها من رسم الخرائط لصور الاستشعار عن بعد لكوكب المريخ بأكمله ومسح تضاريس الكوكب.