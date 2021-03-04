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اقتصاد

السعودية والإمارات أبرزها.. بالأرقام ننشر أكبر مستوردي الحاصلات الزراعية المصرية بـ 547 مليون دولار

الخميس 04/مارس/2021 - 12:30 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

استحوذت 15 دولة على 76% من إجمالي صادرات مصر من الحاصلات الزراعية بنحو 971 ألف طن خلال الـ 5 أشهر الموسم التصديري 2021/2020، وكذلك على 66.6% من قيمة تلك الصادرات بنحو 547 مليون دولار.


وأوضح تقرير المجلس التصديري للحاصلات الزراعية الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، أن السعودية تعد أكبر مستوردي الخضراوات والفاكهة من مصر خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يناير 2021 بنحو 296 ألف طن بقيمة 134 مليون دولار.


وتستحوذ السوق السعودية على 23% من إجمالي صادرات الحاصلات الزراعية المصرية خلال تلك الفترة، وكذلك على 16% من القيمة.


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وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية لروسيا الاتحادية نحو 129 ألف طن بقيمة 77 مليون دولار خلال الـ 5 أشهر الموسم التصديري 2021/2020، لتستحوذ على 10% من إجمالي الكميات المصدرة خلال تلك الفترة وكذلك على 9% من القيمة.


وجاءت الإمارات في المركز الثالث بقائمة أكبر مستوردي الحاصلات الزراعية من مصر بنحو 81 ألف طن بقيمة 41 مليون دولار، تليها هولندا بنحو 61 ألف طن بقيمة 39 مليون دولار.


واحتلت المملكة المتحدة المركز الخامس من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية بنحو 56 ألف طن بقيمة 5 ملايين دولار، تليها سوريا  بنحو 53 ألف طن بقيمة 29 مليون دولار.


وحلت بنجلاديش في المركز السابع بنحو 53 ألف طن بقيمة 26 مليون دولار، تليها سلطنة عمان بنحو  40 ألف طن بقيمة 18 مليون دولار، ثم الكويت بنحو 34 ألف طن بقيمة 15 مليون دولار، وفى المركز العاشر ليبيا بنحو 32 ألف طن بقيمة 6 مليون دولار.


وبلغت قيمة صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى تركيا خلال الفترة من سبتمبر 2020 وحتى يناير 2021  نحو 24 مليون دولار من خلال تصدير 30 ألف طن لها، وللعراق نحو 16 مليون دولار من خلال تصدير 28 ألف طن لها، ولايطاليا نحو 35 مليون دولار لتصدير 27 ألف طن.


وسجلت صادرات الحاصلات الزراعية المصرية لماليزيا نحو 16 مليون دولار لتصدير 27 ألف طن، ولاوكرانيا نحو 12 مليون دولار لتصدير 24 ألف طن، ولباقي الدول نحو 306 ألف طن بقيمة 275 مليون دولار.

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