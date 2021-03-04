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مرأة

نشرة المرأة.. علامات عل4ى قرب انقطاع الطمث وحيل للتخلص من رائحة الجسم الكريهة

الخميس 04/مارس/2021 - 02:01 م
صدى البلد
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لمياء الياسين

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم ابرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

حيل للتخلص من رائحة الجسم الكريهة

منعًا للإحراج حيل سريعة يمكن أن تساعدك على التخلص من رائحة الجسم الكريهة إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد جربيها بنفسك

تغفلها الكثير من النساء.. علامات على قرب انقطاع الطمث

ليست مجرد الهبات الساخنة والفترات الضائعة هي التي تشير إلى أنك تنتقل بهدوء نحو سن اليأس ، فهناك علامات خفية أخرى قد لا تكون على دراية بضرورة الانتباه إليها بالتأكيد.

نصائح لتخفيف الم الثدى اثناء الحمل

من الطبيعي أن يخضع الثديان للعديد من التغييرات أثناء الحمل وقد يكون تضييقهما إلى حالة طبية معينة أمرًا صعبًا. ولكن هناك احتمال للإصابة بسرطان الثدي أو الورم في هذا الوقت تقريبًا. إذا لاحظت أي كتل في ثدييك ، فاستشر الطبيب واذهب لإجراء فحص طبي كامل.إليك نصائح لتخفيف الالم جربيها بنفسك

خبير مناعه ..فوائد لاتعرفيها لتناول البصل تعرفى عليها

أكد خبير المناعة المصرى د. مجدى بدران أن البصل من مصادر فيتامين ب ٦، وأن دراسة حديثة أوضحت أن فيتامين ب 6 يمارس تأثيرًا وقائيًا ضد الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري عن طريق قمع الالتهاب والأكسدة، وقد يساعد فيتامين ب 6 في تهدئة عواصف السيتوكين والوقاية من الجلطات الدموية المرتبطة بفتك كوفيد-١٩

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تغفلها الكثير من النساء.. علامات على قرب انقطاع الطمث

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