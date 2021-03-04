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مرأة

حيل سريعة للتخلص من رائحة الجسم الكريهة

الخميس 04/مارس/2021 - 10:28 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
منعًا للإحراج حيل سريعة يمكن أن تساعدك على التخلص من رائحة الجسم الكريهة إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد جربيها بنفسك

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1. استخدم زيوت الجسم
من الأفضل استخدام زيت معطر للجسم لأن رائحة زيت الجسم تدوم لفترة أطول على بشرتك وتخلصك من رائحة الجسم الكريهة لذا يفضل فركها على الجسم ككل بعناية

2. استخدم مناديل مبللة للأطفال
تعتبر مناديل الأطفال المبللة خيارًا جيدًا لتجعلك تشعر بالنظافة إلى حد ما ، حيث يمكنها القضاء على البكتيريا المسؤولة عن الروائح الكريهة.

3. استخدم طبقات إضافية من مزيل العرق
يساعد استخدام مزيل العرق في القضاء على رائحة العرق. يمكن أن تزيد الطبقات الإضافية من تأثيرها ، وكذلك تقتل البكتيريا.

4.  تغيير الجوارب الخاصة بك
قدميك من أكثر أجزاء الجسم تعرقًا ، مما يسبب رائحة كريهة للغاية. يقلل تغيير الجوارب بانتظام من الرائحة الكريهة. من الجيد أيضًا إضافة بودرة التلك إلى حذائك.

5. تجنب  البصل والثوم والبهارات
تزيد هذه الأطعمة من رائحة الجسم الكريهة. في هذه الحالة ، من الأفضل تناول الخضار والفواكه بدلًا من ذلك.

6. تجنب الملابس الضيقة
يمكن أن تدفئ الملابس الضيقة عدة أجزاء من جسمك ، مما يؤدي إلى تعرقها ورائحتها الكريهة. ستساعدك الملابس الفضفاضة على البقاء منتعشًا.

7.استخدام الشامبو الجاف
يعمل الشامبو الجاف على تنشيط شعرك ومنع ظهوره الدهني. سيعطي شعرك مظهرًا ورائحة أكثر انتعاشًا ، ويمكن أن يساعدك على إضافة المزيد من الحجم لشعرك.

8. رطبى بشرتك
يمكن استخدام كريمات الجسم ذات الرائحة الجيدة لترطيب بشرتك.
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