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مرأة

أطعمة تمنحك رائحة جسم أفضل.. تعرفي عليها

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:01 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
قد تكون رائحة الجسم الكريهة محرجة.. إليك قائمة بالأطعمة التي تؤثر بشكل كبير على رائحة جسمك وتمنحك رائحة جسم أفضل إليك أبرز تلك الأطعمه وفقا لموقع برايت سايد.

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الزبادي 
يساعد فيتامين د الموجود في الزبادي على محاربة البكتيريا الموجودة في الفم، وبالتالي تقليل رائحة الجسم الكريهة

شاي الأعشاب
شاي الأعشاب مصدر كبير لمضادات الأكسدة.. كلما قل عدد السموم في الجسم، كانت رائحته أفضل.. من ناحية أخرى، يمكن أن تسبب القهوة أو أي مشروب يحتوي على الكافيين رائحة كريهة للجسم.

التفاح
يساعد التفاح على التخلص من رائحة الفم الكريهة نظرًا لخصائصه كمنظف طبيعي

البرتقال
رائحة ثمار الحمضيات رائعة ويمتصها الجسم بسهولة ، مما يمنحك طريقة سريعة لتحسين رائحتك العامة.

الحبهان والقرفة
الحبهان والقرفة لا يجعلان الطعام لذيذًا فحسب ، بل يجعلانك أيضًا أكثر رغبة من خلال إعطائك رائحة منعشة وممتعة تدوم طويلًا.

الكرفس
يساعد الكرفس جسمك على إطلاق الفيرومونات، مما يجعلك تبدو أكثر جاذبية للجنس الآخر.

بذور الحلبة
تساعد بذور الحلبة على تحسين صحة الجهاز الهضمي وتساعد في عملية إزالة السموم المسببة للروائح الكريهة من الجسم.
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