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اقتصاد

أسعار الذهب ترتفع عن أدنى مستوى في تسعة أشهر

الخميس 04/مارس/2021 - 04:02 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس متعافية من أدنى مستوى في تسعة أشهر تقريبا الذي سجلته الجلسة الماضية، لكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية الآخذة في الارتفاع واصلت الضغط على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1719.21 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ التاسع من يونيو عند 1701.40 دولار أمس الأربعاء. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1717.50 دولار.


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وقال هاريش ف. رئيس أبحاث السلع الأولية لدى جيوجيت للخدمات المالية "الأمر لا يتعدى كونه انتعاشا فنيا. العوامل الأساسية بوجه عام لا تزال (تشير إلى) الاتجاه النزولي بالنسبة للذهب.. تغيير الدولار لاتجاهه وارتفاع العائدات الأمريكية عاملان سلبيان لأسعار الذهب". وأشار إلى أن جاذبية الذهب كملاذ آمن قلت.


وبينما يُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية في الآونة الأخيرة هدد ذلك الوضع، إذ أنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.


وأجل مجلس الشيوخ الأمريكي النقاش بشأن حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار لتخفيف تبعات كوفيد-19 حتى اليوم الخميس على الأقل.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 بالمئة إلى 26.17 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2361.08 دولار. وزاد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1169.68 دولار.

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