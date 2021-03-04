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سيارات

تعرف علي عدد السيارات الكهربائية في مصر .. تفاصيل

الخميس 04/مارس/2021 - 11:27 ص
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية في مصر
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اشرف عطية
أعلنت وزارة المالية مؤخرا خصومات بقيمة 10% على سيارات الركوب المستعملة التي تعمل بمحرك كهربائي أو الهايبرد التي تعمل بمحرك كهرباء و محرك بنزين في نفس الوقت التي تصل لمصر من أول أكتوبر لسنة الموديل لنهاية سبتمبر من العام التالي . 

ولم تكتفي الوزراة بهذا الخصم بل اعلنت نفس نسبة الخصم عن كل سنة للعامين التاليين بداية من أكتوبر من كل عام و5% عن كل عام تالي على ذلك بداية من أكتوبر ولا تزيد عن 50% بصورة اجمالية . 

و من اكثر اسباب انتشار السيارات الكهربائية في مصر مؤخرا التسهيلات التي وفرتها الدولة للحصول على السيارات الكهربائية لتشجيع المواطنين علي اقتنائها بدلا من سيارات البنزين للحفاظ علي البيئة من التلوث . 

ومن العوامل المساعدة ايضا علي انتشارها في مصر هو اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية بصورة كاملة بالاضافة الي البدء في توفير محطات الشحن الخاصة بها بصورة أكبر بجانب العمل على تصنيع السيارات الكهربائية في مصر سواء الملاكي أو الاتوبيس .

ساهم قرار المرور ايضا بأعفاء السيارات الكهربائية من الضرائب المفروضة اثناء الترخيص علي انتشاره بشكل اسرع و قد أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الاجباري على السيارات ان أعداد السيارات الكهربائية في مصر والتي تعمل في الشوارع والطرق المصرية منذ عام 2018 الي اليوم وصل الي 564 سيارة بصورة اجمالية وتوافر استيرادها بشكل فردي للأستخدام الشخصي لدي العديد من الشركات . 


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