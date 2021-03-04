تعرف علي عدد السيارات الكهربائية في مصر .. تفاصيل

ولم تكتفي الوزراة بهذا الخصم بل اعلنت نفس نسبة الخصم عن كل سنة للعامين التاليين بداية من أكتوبر من كل عام و5% عن كل عام تالي على ذلك بداية من أكتوبر ولا تزيد عن 50% بصورة اجمالية .

و من اكثر اسباب انتشار السيارات الكهربائية في مصر مؤخرا التسهيلات التي وفرتها الدولة للحصول على السيارات الكهربائية لتشجيع المواطنين علي اقتنائها بدلا من سيارات البنزين للحفاظ علي البيئة من التلوث .





ومن العوامل المساعدة ايضا علي انتشارها في مصر هو اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية بصورة كاملة بالاضافة الي البدء في توفير محطات الشحن الخاصة بها بصورة أكبر بجانب العمل على تصنيع السيارات الكهربائية في مصر سواء الملاكي أو الاتوبيس .



