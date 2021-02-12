مواصفات أرخص وأصغر سيارة كهربائية مايكرولينو MICROLINO المنتظر طرحها.. صور

تتنافس شركات السيارات في طرح السيارات الكهربائية المتطورة واشتدت المنافسة في مدى السيارة ورخص سعرها وصغر حجمها لتلبي احتياجات النساء الذين يفضلون السيارات الصغيرة، وفي هذا السياق نطرح عليكم سعر ومواصفات السيارة مايكرولينو microlino الصغيرة الكهربائية بالكامل، من إنتاج شركة مايكرو موبيليتي Micro Mobility .
تعمل شركة مايكرو موبيليتي Micro Mobility لإعداد المصنع ليكون جاهزا لإنتاج السيارة مايكرولينو microlino ، يونيو المقبل من العام الجاري 2021 ، و تسعي الآن شركة مايكرو موبيليتي Micro Mobility للحصول على الموافقات الرسمية لبيع السيارة بأوروبا ومن ثم تصديرها لباقي الأسواق العالمية.
تم تصميم السيارة مايكرولينو microlino لتبدو مثل سيارة ازيتا الكلاسيكية و تستعد شركة مايكرو موبيليتي Micro Mobility لبدء إنتاجها وطرحها رسميا للبيع في الأسواق، حيث أكملت الشركة تطوير النموذج الأولي الثاني لها، مع إطار أكثر صلابة يوفر أمانًا أفضل للتنقل بها بأريحية.
وبالفعل طرحت شركة مايكرو موبيليتي Micro Mobility صور سيارتها الجديدة مايكرولينو microlino بتصميم بسيط و بلوحة قيادة وعناصر الإضاءة الخارجية، و تخطط مايكرو موبيليتي Micro Mobility لبناء 5 نماذج أولية للسيارة قبل الطرح الرسمي.
السيارة الكهربائية مايكرولينو microlino تأتي بمقعدين وهي مزيج مثالي بين دراجة نارية وسيارة كما أن الشركة تعلن عن توفر مساحة كافية لشخصين بالغين وأماكن تخزين خلفية وتصل سرعتها إلى 90 كيلو مترا في الساعة ويصل مداها الكهربائي حتي 200 كيلو متر للشحنة الواحدة ووزنها 513 كجم.
سعر السيارة الكهربائية مايكرولينو microlino
سيبدأ سعر السيارة الكهربائية مايكرولينو microlino من 12,000 يورو اي حوالي 228.000 جنيه مصري .