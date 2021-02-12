مواصفات أرخص وأصغر سيارة كهربائية مايكرولينو MICROLINO المنتظر طرحها.. صور

مايكرو موبيليتي Micro Mobility

لإعداد المصنع ليكون جاهزا لإنتاج

السيارة

مايكرولينو microlino

، يونيو المقبل من العام الجاري 2021 ، و تسعي

شركة مايكرو موبيليتي Micro Mobility

للحصول على الموافقات الرسمية لبيع السيارة بأوروبا ومن ثم تصديرها لباقي

العالمية.