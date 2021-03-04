محافظ الجيزة يشهد تلقي المواطنين الجرعة الأولي من لقاح كورونا.. شاهد

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بدء حملة تطعيم المواطنين المسجلين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن بالجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا وذلك بالمركز الصحي بميت عقبة بحي العجوزة والذي تم تخصيصة ضمن عددا من المراكز الصحية الأخري بمحافظة الجيزة لاستقبال المواطنين.





أكد محافظ الجيزة ان الدولة تولي اهتماما بالغا بتقديم الرعاية الصحية لمواطنيها من خلال توفير اللقاحات للعديد من الفئات بالمجان حرصا علي سلامتهم .





وقد أطمئن المحافظ من المواطنين علي سهوله ويسر اجراءات تلقي اللقاح فيما اشاد المواطنين بهذه الخطوة في طريق الرعاية الصحية التي تقدمها الدولة لمواطنيها مثمنين جهود الدولة في مجابهة فيروس كورونا .





وعبر المواطنين عن فرحتهم موجهين الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .





وأشار المحافظ خلال متابعته علي التسهيل علي المواطنين وتذليل كافة العقبات وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم .





مشيرا انه تم تحديد عددا من المراكز لتلقي اللقاح بالمحافظة وهم مركز المصل واللقاح من الساعة التاسعة صباحا الي التاسعة مساءا والمركز الطبي بدهشور والمركز الصحي بميت عقبة والمركز الصحي بالاخصاص بالصف من الساعة التاسعة صباحا وحتي الخامسة مساءا .





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