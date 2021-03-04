تكثيف حملات النظافة وغسيل الأرصفة في الأقصر.. صور

وجه أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر بتكثيف أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمحافظة على النظافة العامة بحي المطار .





حيث تابع شعبان طايع رئيس حي المطار، اليوم الخميس غسيل الأرصفة والبلدورات بطريق المطار كما تابع عمل القلاب لرفع القمامة بمنطقة التمركز والوحدة البيطرية وصندوق عبد الشافي وجامع الرحمة .





وفى سياق متصل تم التنسيق مع حملة المعدات لرفع القمامة والأتربة وكنسها، بشوارع ملعب حي العرب والحي القديم كما تم استكمال حملات النظافة وذلك برفع الأتربة والقمامة من جميع الحاويات بالمنطقة وتطهيرها.





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