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محافظات

تنظيم دورات تدريبية مجانية للشباب على الحرف المختلفة بالغرفة التجارية في أسيوط

الخميس 04/مارس/2021 - 01:12 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
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إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم دورات تدريبية للشباب على الحرف اليدوية وإقامة المشروعات الحرفية والتي تنفذها الغرفة التجارية بأسيوط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب "بداية جديدة" .

وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتوفير فرص عمل وتدريبهم وتأهيلهم إلى سوق العمل في القطاعات المختلفة تنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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وأوضح محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم - أن هذه الدورات تهدف إلى تدريب325 شابا وفتاة على الحرف اليدوية وإقامة المشروعات الحرفية كـ ( نجارة الباب والشباك ، ماكينات حفر ليزر ، تشكيل المعادن، صناعة الصابون) وذلك بقرى مركز أسيوط وتحديدًا بقرية موشا.

لافتًا إلى أن مدة المشروع تمتد إلى 15 شهر شاملة التدريب والمتابعة مؤكدًا على أهمية التعاون مع كافة الجهات والمؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتوفير فرص عمل وتدريب وتأهيل للشباب من الجنسين لسوق العمل في كافة القطاعات والمجالات مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتطبيق التباعد الاجتماعي وإرتداء الكمامات حفاظًا على سلامة العاملين والمتدربين.
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