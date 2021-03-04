تنظيم دورات تدريبية مجانية للشباب على الحرف المختلفة بالغرفة التجارية في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تنظيم دورات تدريبية للشباب على الحرف اليدوية وإقامة المشروعات الحرفية والتي تنفذها الغرفة التجارية بأسيوط بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضمن مشروع تحسين فرص التشغيل الذاتي للشباب "بداية جديدة" .





وذلك في إطار اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالشباب وتوفير فرص عمل وتدريبهم وتأهيلهم إلى سوق العمل في القطاعات المختلفة تنفيذًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.





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وأوضح محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم - أن هذه الدورات تهدف إلى تدريب325 شابا وفتاة على الحرف اليدوية وإقامة المشروعات الحرفية كـ ( نجارة الباب والشباك ، ماكينات حفر ليزر ، تشكيل المعادن، صناعة الصابون) وذلك بقرى مركز أسيوط وتحديدًا بقرية موشا.



