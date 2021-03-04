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محافظات

انطلاق حملة التطعيم بـ لقاح كورونا في كفر الشيخ .. صور

الخميس 04/مارس/2021 - 02:44 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شهدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح كورونا، التي بدأ التسجيل لها في وقت سابق عبر الموقع الإلكتروني واليوم بدأت فعاليات تلقي اللقاح في مركز التطعيمات بمستشفى قلين المركزي.

 وتبدأ الإجراءات لتلقي اللقاح بقياس العلامات الحيوية لمتلقي اللقاح ثم تطعيمه ثم ينتظر تحت الملاحظة لفترة قبل أن ينصرف من المستشفى.

وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أن ذلك يُعد الحدث الأهم عالميا خلال العامين الحالي والماضي على أثر جائحة هي الأخطر من نوعها والأكبر في تاريخ الطب الحديث، بعد أن اجتاح العالم فيروس كورونا المستجد والذي عجزت عن مواجهته أعتي النظم الصحية في العالم.
انطلاق حملة التطعيم بـ لقاح كورونا في كفر الشيخ .. صور
انطلاق حملة التطعيم بـ لقاح كورونا في كفر الشيخ .. صور
انطلاق حملة التطعيم بـ لقاح كورونا في كفر الشيخ .. صور
انطلاق حملة التطعيم بـ لقاح كورونا في كفر الشيخ .. صور
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