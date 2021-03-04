انطلاق حملة التطعيم بـ لقاح كورونا في كفر الشيخ .. صور

شهدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم، انطلاق الحملة القومية للتطعيم بلقاح كورونا، التي بدأ التسجيل لها في وقت سابق عبر الموقع الإلكتروني واليوم بدأت فعاليات تلقي اللقاح في مركز التطعيمات بمستشفى قلين المركزي.





وتبدأ الإجراءات لتلقي اللقاح بقياس العلامات الحيوية لمتلقي اللقاح ثم تطعيمه ثم ينتظر تحت الملاحظة لفترة قبل أن ينصرف من المستشفى.



